"Ты имеешь меня как свой лучший патент": Как украинская певица Лобода украла песню у российского композитора Похоже, дела у украинской певицы Светланы Лободы идут хуже. После запрета на въезд в Россию и проблем с концертами на родине артистка стала петь в кабаках и разрешила россиянам покупать её песни в Интернете. Но теперь её настиг новый скандал с авторскими правами. 7 октября, 22:40 Светлана Лобода. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock , © ТАСС / Антон Новодережкин

Чужие песни Лободы

Как выяснил телеграм-канал SHOT, в одном из онлайн-кинотеатров опубликована запись концерта Лободы, состоявшегося в 2020 году. Среди прочих певица спела и песню российского композитора Олега Влади "К чёрту любовь", но почему-то упомянуть его авторство в титрах забыла.

По словам Влади, 40-летний музыкант этому факту удивился, запросил у менеджмента звезды документы на право исполнения композиции и неожиданно получил контракт со своей подписью, составленный на украинском языке. Его, как уверяет композитор, он видел впервые, то есть ему предъявили подделку.

Олег Влади. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olegvladi

— Согласно договору, я Лободе передал чуть ли не право на анонимность! Чего не было и быть не могло, разумеется. За всю свою более чем 15-летнюю творческую карьеру я не сталкивался с таким вопиющим хамством и фактически преступным поведением. В досудебном порядке решить этот вопрос не представлялось возможным. Вести конструктивный диалог менеджерам Светланы удаётся хуже, чем подделывать документы, — сообщил Влади SHOT.

Музыкант отправился в суд, где потребовал от певицы в качестве компенсации 500 тыс. рублей. В итоге иск удовлетворён лишь частично: компенсацию Влади получит в размере всего 50 тыс. рублей. При этом запись с платформы удалят. Судебным решением Влади остался недоволен и намеревается продолжить тяжбу в других инстанциях.

К слову, за эту песню музыкант воюет с Лободой уже давно. В октябре 2020 года он уже жаловался в суд на отсутствие своего имени в титрах во время трансляции выступления певицы в передачах нескольких российских федеральных каналов. Тогда он сумел отсудить ещё меньше — всего 10 тыс. рублей. Причём ответчиком по иску стала не артистка, а телеканал.

Кадр из клипа на скандальную песню "К чёрту любовь". Фото © YouTube / LOBODA

Почему Лобода не замечает автора

Возможно, причина этого уже многолетнего конфликта может крыться в профессиональной ревности Лободы к другой украинской певице — Ани Лорак. С ней Влади сотрудничает давно и написал уже не один хит. Его творческий вклад есть даже в последнем альбоме певицы, выпущенном в этом году в России на волне скандала с возможной причастностью Лорак к спонсированию ВСУ.

Помимо успешного профессионального симбиоза столичные таблоиды замечали особое отношение композитора к Каролине Куек (настоящее имя Лорак). Если верить инсайдерам из окружения Влади, к певице он всегда относился с придыханием и называл не иначе как "моя дива" и "голос своей души".

А вот с Лободой Влади сотрудничал лишь однажды — в 2016 году. И это как раз была та самая скандальная судебная песня "К чёрту любовь", которая, кстати, в то время имела огромный успех на просторах всей русскоязычной сцены и вывела бывшую "виагру" в большие артисты.

Ани Лорак занимает много места в инстаграме Олега Влади. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olegvladi

В то же время, если почитать украинскую жёлтую прессу, можно подумать, что в Киеве Лободе и Лорак на одной сцене тесно уже давно. А недавно тамошние таблоиды судачили, что, мол, с момента начала СВО травля Лорак в украинском сегменте соцсетей могла не обойтись без стараний соперницы.

Ещё в 2020 году теперь уже бывший украинский организатор концертов и гастрольных туров Лободы Стас Пшеницын в одном из киевских телешоу назвал причину этой вражды: дескать, его подопечная не любит Лорак из-за того, что та первая вошла в российский шоу-бизнес. Лобода всегда хотела перегнать по популярности Ани Лорак и стать поп-певицей номер один.

Как сложилась судьба Лободы после СВО

Как отмечают телеграм-каналы, следящие за жизнью звёзд, вчерашняя суперстар Лобода теперь выступает в ресторанах, где подают шаурму. Дескать, закономерный итог для российских эстрадных предателей, ранее там уже отметились выступлениями Валерий Меладзе и иноагент Семён Слепаков*.

Как и её коллеги, певица дала дёру из России сразу после начала боевых действий на Украине. Но что интересно, не к себе на родину, а в Прибалтику. Оттуда артистка ярко поддерживала Незалежную, отправляла в страну гуманитарную помощь и даже ездила выступать перед ВСУ. Впрочем, общественность стараний Лободы не оценила — она и на родине осталась предателем, потому что однажды пела на русском и для русских.

В украинских СМИ волна за волной катилась травля артистки со стороны местных знаменитостей. Одна из самых ярких была направлена на срыв её благотворительного концерта в Киеве в День Незалежности. Одним из её застрельщиков стал близкий друг президента Зеленского и его бывший коллега по команде КВН "Квартал-95" Евгений Кошевой. Лысый из "Квартала" заявил, что не верит в искренность певицы и считает, что на Украине её интересуют только деньги. В итоге сорванный концерт отмечали чуть ли не все центральные СМИ.

Так отреагировали украинские медиа на отказ Лободы от своего концерта в Киеве. Фото © lux

Сколько зарабатывала Светлана Лобода в России

В одном из своих интервью певица признавалась, что её российский период жизни был самым денежным. За одно выступление Лобода, по собственным же словам, могла брать до 20 миллионов рублей.

Доходы позволили звезде жить в России на широкую ногу и, как сообщали СМИ, даже обзавестись элитным жильём в Подмосковье. Особняк певицы, похоже, находится в престижном коттеджном посёлке "Княжье озеро", в 27 километрах от МКАД по Новой Риге. Площадь хором составляет около 1400 квадратов, выстроенных в три этажа на гектаре земли.

На участке — парк из 300 деревьев, пруд с японскими карпами, гараж на три машины, гостевая парковка на 12 автомобилей, летняя кухня, зона барбекю и беседка.

В доме четыре спальни, большая и малая гардеробные, холл, гостиная с переходом в бассейн размером 10 х 10 метров, кухня, две столовые, несколько санузлов и ванных комнат, джакузи, бильярдная комната с баром, кабинет, библиотека, тренажёрный зал и прачечная.









Почему певица теперь никому не нужна

Почти два года артистка гастролирует по Европе и странам СНГ, однако, похоже, с деньгами у неё становится всё хуже. В марте прошёл слух, что певица продаёт свои хоромы на Новой Риге. За продажу якобы взялись сразу несколько агентств недвижимости. Называлась и цена особняка — 650 миллионов рублей.

А на днях появилась ещё одна новость: Лобода неожиданно открыла доступ к своим песням (разумеется, не бесплатный) российским пользователям американской стриминговой платформы Apple Music. Ранее все треки певицы были заблокированы для прослушивания и скачивания с устройств, зарегистрированных в России. Похоже, артистка стала о чём-то догадываться.

Светлана Лобода. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев Как думаете, что теперь ждёт Светлану Лободу? 0 С её талантом она обязательно станет мировой звездой Будет петь в дешёвых кабаках Она вернётся на Украину Она вернётся в Россию

Авторы Евгений Кузнецов