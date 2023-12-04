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Почему звезда российского театра и кино Фандера перешла на сторону Украины

Оглавление
Как Фандера во время СВО подняла украинский флаг
Что известно об Оксане Фандере
Почему Фандера за Украину
Фандера в звёздной семье Янковских

Актриса советского и российского кино Оксана Фандера публично поддержала Украину, а теперь сбежала из России в Грузию. Там она ностальгирует по Одессе, которую навсегда покинула более 50 лет назад. Как живёт сноха легендарного советского актёра Олега Янковского?

Опубликовано 3 декабря 2023, 21:40
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Оксана Фандера. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock

Оксана Фандера. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock

Как Фандера во время СВО подняла украинский флаг

Недавно актрисе Оксане Фандере исполнилось 56 лет. Похоже, день рождения она отмечала в добровольном изгнании — летом этого года стало известно, что артистка покинула Россию и обосновалась в Грузии. Причиной мог стать скандал, случившийся год назад, после того как она вывесила на своём балконе флаг Украины. Свой демарш выразила вполне явно: "Маме — городу О", — подписала кадр уроженка Одессы.

Против этой акции выступили дрессировщик Эдгард Запашный, музыкант Юрий Лоза и актёр из "Приключений Электроника" Владимир Торсуев (кстати, один из знаменитых братьев-близнецов в последнее время был занят в съёмках фильма об СВО).

Тот самый снимок, сделанный Фандерой на балконе своей квартиры. Фото © t.me / Fanderafandera

Тот самый снимок, сделанный Фандерой на балконе своей квартиры. Фото © t.me / Fanderafandera

Фандеру я прекрасно помню ещё девочкой, повзрослев, мы также встречались. Но какое у меня может быть отношение к её поступку сегодня? Даже комментировать не хочу. Как можно относиться к предателям? заявил тогда Электроник.

Следом в телеграм-канале актрисы появилось стихотворение о событиях периода начала спецоперации России на Украине — массовом бегстве украинцев за границу. И здесь на неё уже накинулись подписчики, обвинив в поддержке Незалежной.

Кстати, Фандера отреагировала на скандал неоднозначно. Никак не обозначая своего отношения к происходящему, она заявила, что далеко не все могут её правильно понять и такие недоброжелатели попросту будут "отправляться вон со страницы".

Сама мысль о том, что мои действия способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не Свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносима, — написала она под опубликованным стихотворением.

  • В многочисленных селфи актриса совсем не стесняется своей седины и словно специально включает пепельные пряди в композицию кадра. Фото © t.me / Fanderafandera
    В многочисленных селфи актриса совсем не стесняется своей седины и словно специально включает пепельные пряди в композицию кадра. Фото © t.me / Fanderafandera
  • В целом фотографии и видеоролики, которые публикует на своём канале Фандера, наводят на мысль, что сейчас актриса, возможно, переживает не лучшие времена. Фото © t.me / Fanderafandera
    В целом фотографии и видеоролики, которые публикует на своём канале Фандера, наводят на мысль, что сейчас актриса, возможно, переживает не лучшие времена. Фото © t.me / Fanderafandera
  • Тем не менее без жовто-блакитных тонов в фотографиях Фандеры не обходится. Фото © t.me / Fanderafandera
    Тем не менее без жовто-блакитных тонов в фотографиях Фандеры не обходится. Фото © t.me / Fanderafandera
  • Фото © t.me / Fanderafandera
    Фото © t.me / Fanderafandera

В многочисленных селфи актриса совсем не стесняется своей седины и словно специально включает пепельные пряди в композицию кадра. Фото © t.me / Fanderafandera

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Что известно об Оксане Фандере

Оксана Фандера родилась в ноябре 1967 года в Одессе и, что такое актёрское ремесло, узнала едва ли не с рождения. В 1960-х годах её отец — народный артист России Олег Фандера — служил в Одесском русском драматическом театре имени А.В. Иванова, в начале 1970-х годов переехал в Хабаровск, работал в Драматическом театре Краснознамённого Дальневосточного военного округа в Уссурийске.

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Сниматься в кино будущая звезда начала ещё в 1979 году, стартовав с эпизодической роли в том самом фильме про Электроника. Там юная актриса сыграла школьницу, называвшую Чижикова Рыжиковым. Именно с тех пор Владимир Торсуев и Оксана Фандера хорошо знакомы.

В 1988 году она едва не победила в первом в СССР конкурсе красоты "Московская красавица" (из-за отсутствия московской прописки ей досталось лишь второе место, первое заняла Маша Калинина), а уже спустя два года вышла замуж за сына прославленного советского актёра Олега Янковского Филиппа.

Оксана Фандера в самом начале своей карьеры на конкурсе "Московская красавица", 1988 год. Фото © Wikipedia / Лев Леонидович Медведев

Оксана Фандера в самом начале своей карьеры на конкурсе "Московская красавица", 1988 год. Фото © Wikipedia / Лев Леонидович Медведев

Молодой человек продолжил династию Янковских (стал актёром, режиссёром, кинопродюсером) и в результате заметно вложился в раскрутку актёрской карьеры своей красавицы-жены. Оксана Фандера сыграла почти во всех его масштабных картинах: "В движении", "Статский советник", "Каменная башка".

Почему Фандера за Украину

В России Фандера легко влилась в театрально-киношную тусовку, в которой процветали либеральные взгляды на обустройство России. Никогда не заявляя о своих взглядах напрямую, тем не менее она публично выражала своё отношение к событиям на постсоветском пространстве.

После событий в Крыму и Донбассе 2014 года публиковала изображения украинского флага в сердечках, потом выступала в поддержку обвиняемого в растратах руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, уехавшего из России в 2022 году, как только с него была снята судимость, после выплаты им компенсации нанесённого театру ущерба.

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Поэтому с началом СВО её симпатии в адрес украинцев кажутся вполне ожидаемыми. Уже находясь в Грузии, она опубликовала проникновенную историю молодой мамы из Мариуполя, бежавшей из-за боевых действий в кавказскую республику. О том, как тепло её принимали грузины, собравшие украинской семье несколько пакетов с одеждой и едой.

  • Позиция Фандеры легко считывается по публикуемому ею контенту. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Fandera
    Позиция Фандеры легко считывается по публикуемому ею контенту. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Fandera
  • Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Fandera
    Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Fandera
  • Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Fandera
    Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Fandera

Позиция Фандеры легко считывается по публикуемому ею контенту. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Oksana Fandera

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В каждом таком случае Фандера подчёркивает, что дело не в политике, а в людях: мол, они-то совсем ни при чём и нет смысла делить их на своих и чужих. Но — странное дело — при этом почему-то нет историй о тех, кто погиб или пострадал от рук украинских нацистов, как будто таких случаев в принципе не было.

Фандера в звёздной семье Янковских

Интересно, что после отъезда Фандеры в Грузию её супруг остался в Москве. Известно, что он навещает её в перерывах между работой и иногда публикует совместные снимки после своих визитов.

Пара состоит в браке с 1990 года. В разное время столичная богемная тусовка судачила то о наркотической зависимости мужа, то о его романах на стороне.

Филиппу приписывают яркий роман с одной из актрис его нашумевшего фильма "В движении" 2002 года Еленой Перовой. Якобы тогда молодой режиссёр даже собирался уйти к бывшей участнице группы "Лицей".

  • Теперь вместе супруги бывают иногда. Фото © t.me / Fanderafandera
    Теперь вместе супруги бывают иногда. Фото © t.me / Fanderafandera
  • Филипп Янковский и Оксана Фандера перед началом церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орёл" в январе 2022 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
    Филипп Янковский и Оксана Фандера перед началом церемонии вручения национальной кинопремии России "Золотой орёл" в январе 2022 года. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Теперь вместе супруги бывают иногда. Фото © t.me / Fanderafandera

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По воспоминаниям людей из окружения семьи Янковских, Оксана Фандера несколько раз порывалась уйти от мужа, однако каждый раз возвращалась, причём иногда благодаря вмешательству своего звёздного свёкра.

Фандера и Янковский-младший — родители двоих детей и недавно стали дедушкой и бабушкой. Похоже, былые страсти улеглись и перетекли в заботу о внуках. Возможно, сейчас настал тот момент, когда актриса наконец может позволить себе перестать быть частью звёздного семейства и посвящать время себе. В последнее время в своём телеграм-канале она постит грузинские пейзажи, демонстрирует седые пряди, размышляет о душе и ностальгирует по Одессе.

Почему Фандера с детства жила в России, а сейчас стала поддерживать Украину?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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