Почему звезда российского театра и кино Фандера перешла на сторону Украины Оглавление Как Фандера во время СВО подняла украинский флаг Что известно об Оксане Фандере Почему Фандера за Украину Фандера в звёздной семье Янковских Актриса советского и российского кино Оксана Фандера публично поддержала Украину, а теперь сбежала из России в Грузию. Там она ностальгирует по Одессе, которую навсегда покинула более 50 лет назад. Как живёт сноха легендарного советского актёра Олега Янковского? 50627 50627 Оксана Фандера. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock

Как Фандера во время СВО подняла украинский флаг

Недавно актрисе Оксане Фандере исполнилось 56 лет. Похоже, день рождения она отмечала в добровольном изгнании — летом этого года стало известно, что артистка покинула Россию и обосновалась в Грузии. Причиной мог стать скандал, случившийся год назад, после того как она вывесила на своём балконе флаг Украины. Свой демарш выразила вполне явно: "Маме — городу О", — подписала кадр уроженка Одессы.

Против этой акции выступили дрессировщик Эдгард Запашный, музыкант Юрий Лоза и актёр из "Приключений Электроника" Владимир Торсуев (кстати, один из знаменитых братьев-близнецов в последнее время был занят в съёмках фильма об СВО).

Тот самый снимок, сделанный Фандерой на балконе своей квартиры. Фото © t.me / Fanderafandera

— Фандеру я прекрасно помню ещё девочкой, повзрослев, мы также встречались. Но какое у меня может быть отношение к её поступку сегодня? Даже комментировать не хочу. Как можно относиться к предателям? — заявил тогда Электроник.

Следом в телеграм-канале актрисы появилось стихотворение о событиях периода начала спецоперации России на Украине — массовом бегстве украинцев за границу. И здесь на неё уже накинулись подписчики, обвинив в поддержке Незалежной.

Кстати, Фандера отреагировала на скандал неоднозначно. Никак не обозначая своего отношения к происходящему, она заявила, что далеко не все могут её правильно понять и такие недоброжелатели попросту будут "отправляться вон со страницы".

— Сама мысль о том, что мои действия способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не Свет, а тьму, внутреннюю тьму, для меня невыносима, — написала она под опубликованным стихотворением.









Что известно об Оксане Фандере

Оксана Фандера родилась в ноябре 1967 года в Одессе и, что такое актёрское ремесло, узнала едва ли не с рождения. В 1960-х годах её отец — народный артист России Олег Фандера — служил в Одесском русском драматическом театре имени А.В. Иванова, в начале 1970-х годов переехал в Хабаровск, работал в Драматическом театре Краснознамённого Дальневосточного военного округа в Уссурийске.

Сниматься в кино будущая звезда начала ещё в 1979 году, стартовав с эпизодической роли в том самом фильме про Электроника. Там юная актриса сыграла школьницу, называвшую Чижикова Рыжиковым. Именно с тех пор Владимир Торсуев и Оксана Фандера хорошо знакомы.

В 1988 году она едва не победила в первом в СССР конкурсе красоты "Московская красавица" (из-за отсутствия московской прописки ей досталось лишь второе место, первое заняла Маша Калинина), а уже спустя два года вышла замуж за сына прославленного советского актёра Олега Янковского Филиппа.

Оксана Фандера в самом начале своей карьеры на конкурсе "Московская красавица", 1988 год. Фото © Wikipedia / Лев Леонидович Медведев

Молодой человек продолжил династию Янковских (стал актёром, режиссёром, кинопродюсером) и в результате заметно вложился в раскрутку актёрской карьеры своей красавицы-жены. Оксана Фандера сыграла почти во всех его масштабных картинах: "В движении", "Статский советник", "Каменная башка".

Почему Фандера за Украину

В России Фандера легко влилась в театрально-киношную тусовку, в которой процветали либеральные взгляды на обустройство России. Никогда не заявляя о своих взглядах напрямую, тем не менее она публично выражала своё отношение к событиям на постсоветском пространстве.

После событий в Крыму и Донбассе 2014 года публиковала изображения украинского флага в сердечках, потом выступала в поддержку обвиняемого в растратах руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, уехавшего из России в 2022 году, как только с него была снята судимость, после выплаты им компенсации нанесённого театру ущерба.

Поэтому с началом СВО её симпатии в адрес украинцев кажутся вполне ожидаемыми. Уже находясь в Грузии, она опубликовала проникновенную историю молодой мамы из Мариуполя, бежавшей из-за боевых действий в кавказскую республику. О том, как тепло её принимали грузины, собравшие украинской семье несколько пакетов с одеждой и едой.







В каждом таком случае Фандера подчёркивает, что дело не в политике, а в людях: мол, они-то совсем ни при чём и нет смысла делить их на своих и чужих. Но — странное дело — при этом почему-то нет историй о тех, кто погиб или пострадал от рук украинских нацистов, как будто таких случаев в принципе не было.

Фандера в звёздной семье Янковских

Интересно, что после отъезда Фандеры в Грузию её супруг остался в Москве. Известно, что он навещает её в перерывах между работой и иногда публикует совместные снимки после своих визитов.

Пара состоит в браке с 1990 года. В разное время столичная богемная тусовка судачила то о наркотической зависимости мужа, то о его романах на стороне.

Филиппу приписывают яркий роман с одной из актрис его нашумевшего фильма "В движении" 2002 года Еленой Перовой. Якобы тогда молодой режиссёр даже собирался уйти к бывшей участнице группы "Лицей".





По воспоминаниям людей из окружения семьи Янковских, Оксана Фандера несколько раз порывалась уйти от мужа, однако каждый раз возвращалась, причём иногда благодаря вмешательству своего звёздного свёкра.

Фандера и Янковский-младший — родители двоих детей и недавно стали дедушкой и бабушкой. Похоже, былые страсти улеглись и перетекли в заботу о внуках. Возможно, сейчас настал тот момент, когда актриса наконец может позволить себе перестать быть частью звёздного семейства и посвящать время себе. В последнее время в своём телеграм-канале она постит грузинские пейзажи, демонстрирует седые пряди, размышляет о душе и ностальгирует по Одессе.

Почему Фандера с детства жила в России, а сейчас стала поддерживать Украину? 0 Она не понимает, что к власти на Украине пришли нацисты Возможно, её накрутило либеральное окружение в театральной тусовке Я не слышал о какой-то Фандере, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов