Традиция забывать: Звёзды, сбежавшие от СВО, готовы на всё, чтобы вернуться Выясняется, что звёздные политбеженцы не готовы распрощаться с Россией навсегда и практически каждый из них намерен вернуться. И речь вряд ли идёт о любви к родине. Все они мечтают вернуть заработки и популярность. 30 сентября, 22:40 Алла Пугачёва, Дмитрий Быков*, Данила Козловский, Юлия Ауг. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Алексей Смышляев / Сергей Карпухин / Ольга Зиновская

Для чего Пугачёва хочет вернуться

Свою песню "Этот мир придуман не нами" на стихи Леонида Дербенёва Алла Пугачёва, сбежавшая из России после начала СВО, впервые записала на домашней студии в 1977 году. С тех пор её множество раз перепевали разные артисты. Кому, как не Примадонне российской эстрады, десятилетия державшей в своих цепких руках отечественную поп-музыку и центральные площадки страны, не понимать, что права на ошибку нет ни у кого.

"А мир устроен так, что всё возможно в нём / Но после ничего исправить нельзя", — подпевала в такт вся страна советскому шлягеру. "Один лишь способ есть нам справиться с судьбой / Один лишь только путь в мелькании дней".

Алла Пугачёва. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Прошёл всего год и семь месяцев военной спецоперации России на Украине, и Алла Борисовна сменила пластинку и заговорила о возвращении. Напомним, в октябре 2022 года она написала в соцсети: "Были холопами, стали рабами" про россиян в ответ на жёсткую критику бывших коллег и поклонников. Летом она участвовала в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле, деньги от которого пошли на нужды ВСУ. Теперь в некоторых публикациях СМИ со ссылкой на экс-депутата Госдумы Романа Худякова гуляет информация, что она может вернуться. Хотя официально никакие телеканалы информацию не подтверждают.

Якобы речь идёт о возрождении проекта "Рождественские встречи с Пугачёвой". Депутат ссылается на некоего анонимного телепродюсера, и выглядит это как замер реакции общественного мнения.

"Спрашиваю: "И Пугачёва приедет?!" "Может появиться в записи, она своего согласия пока не дала, но записать поздравление для россиян не отказалась", — пишет в своём телеграм-канале Худяков, будучи депутатом Рязанской гордумы.

И ведь есть куда. Помимо замка в селе Грязь у Пугачёвой нашли ещё один — в Троицком районе Подмосковья (шато с мансардой на огромном участке).

Дублёр Примадонны

Подлила масла в огонь и уехавшая от СВО в Эстонию актриса и режиссёр Юлия Ауг, которая поставила там спектакль "Айсберг". В нём она сама играет женщину, считающую себя… Аллой Пугачёвой. При этом в соцсетях она заявила, что "код Пугачёвой вшит в ДНК россиян", что называется, генетика, которой не ждали.

Сбежавшая в Эстонию актриса и режиссёр Юлия Ауг поставила на чужбине спектакль "Айсберг", где сама же играет женщину, считающую себя... Аллой Пугачёвой. Видео © t.me / Спецоперация Z

К таким поворотам оказались не готовы как обычные люди, так и известные. В пабликах отшутились: "Сдаю кровь часто, Пугачёву не обнаруживали ни разу".

Дмитрий Быков*

Тоскующий по сытным контрактам и фанатам писатель и иноагент Дмитрий Быков*, спешно покинувший Россию после начала спецоперации на Украине, пытается напомнить о себе, пугая бывших сограждан "крахом России", который, по его словам, "будет гораздо более страшным, чем крах Третьего рейха". А расплатой станет большая смута, фантазирует писатель. Ведь пока наблюдается большая поддержка российской власти со стороны народа, но затем якобы грядёт тотальное наказание.

Сбежавший из России писатель Дмитрий Быков* занялся гаданием. Видео © t.me / Спецоперация Z / Юрий Подоляка +

— И вот он опять — этот застарелый, протухший дискурс либеральной интеллигенции, оказавшейся в 2022-м в бегах. Опять эта попытка натянуть Гитлера на Сталина и заставить народ России поверить в то, что он — не победитель во Второй мировой, а одно из двух зол. Этот дискурс годами безнаказанно проповедовался Быковым и компанией ему подобных учителей. Учителя этого дискурса вознаграждались западными грантами. Но народ не то чтобы разоблачил эту ложь — она прошла мимо него и не испачкала, — поражается журналист и член СПЧ Марина Ахмедова.

Напомним, когда в апреле 2019-го Быков*, по некоторой информации, упился до тяжёлого состояния накануне встречи с уфимскими читателями и ему прямо в процессе полёта в Башкирию стало плохо, то был заказан государственный самолёт, чтобы госпитализировать писателя в столичную клинику.

Для чего Быков* делает такие выпады? Всё просто — так он рекламирует новую книжку про Зеленского, которая, как ни странно, продаётся в магазинах России. Простая математика — пиар для своих.

Миллиардер Данила Козловский мечтает о ролях

Актёр Данила Козловский после длительного отпуска в Нью-Йорке возвращается в Москву. Но ещё свежа память о том, как актёр критиковал СВО. Известно, что артист вошёл в состав жюри кинофестиваля, который состоится в Геленджике в октябре. Напомним, ранее в апреле этого года депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории РФ выступлений актёра Данилы Козловского, который критиковал Россию и СВО.

* Включён в реестр иностранных агентов.

Авторы Мари Медведева