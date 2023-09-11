Подайте на антидепрессанты: Почему сбежавшие от СВО начинают рыдать на камеру Зашквар для сбежавших от СВО звёзд сводится к фразам: "Почему они там, а я здесь?" и "Сколько же это будет длиться?" — тоска по родине. 10 сентября, 22:41 Иноагент Артур Смольянинов, иноагент Илья Прусикин, иноагент Максим Галкин, Лия Ахеджакова и Лайма Вайкуле. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Артём Коротаев / Сергей Виноградов / Сергей Карпухин / Михаил Джапаридзе, © kinopoisk.ru

Как оценивать новые откровения и международную аналитику, которой не ждали, от сбежавших от СВО бывших звёзд — решать россиянам. Очередной трюк изголодавшихся артистов, которым пришлось несладко в их "локомотивах цивилизации"? Решили покаяться или привычное словоблудие? Всё это выглядит как мифическое путешествие в страну снов.

Максим Галкин* и Лайма Вайкуле

От безысходности муж Аллы Пугачёвой иноагент Максим Галкин* начал учить латышский язык. Плохо получается, но начинать нужно с малого, видимо, решили на семейном совете и отправили его в гости к Вайкуле. "Начал учить языки новых хозяев", — комментируют в пабликах. Сама латышская певица, почувствовавшая себя кормилицей, решила выступить в украинских СМИ и пригрозить россиянам войной на нашей территории.

От безысходности муж Аллы Пугачёвой иноагент Максим Галкин* начал учить латышский язык. Видео © t.me / Скотт Риттер

Лайма Вайкуле заявила, что россиянам нужно переживать за спокойствие на своей земле. Она считает, что СВО начнётся и в России. Певица не понимает, что спецоперация и так идёт на новых российских территориях, ох уж эта прибалтийская заторможенность.

— Это такой естественный ход. Почему люди этого не боятся? Они должны бояться, — попыталась выразить мнение артистка.

Зря Лайма села на эту раскалённую табуретку, считают в Сети. Тут же резонно возник вопрос у российских журналистов, не боится ли Вайкуле, что военные действия "перейдут на территорию, где она сейчас живёт? Или там — заговорённое?" — спрашивает публицист Марина Ахмедова.

Тут же резонно возник вопрос у российских журналистов, не боится ли Вайкуле, что военные действия "перейдут на территорию, где она сейчас живёт"? Видео © t.me / Marina Akhmedova

Также Вайкуле предположила, что наилучшим президентом России мог бы стать Максим Галкин*. До этого она заявляла, что может вернуться в Россию, если всё вернётся в 90-е годы. Ностальгию по молодости латышская певица ассоциирует со временем, когда россияне по большей части выживали. Вероятно, чтобы получить такой же запрет, как и у узбекской певицы Наргиз Закировой, которая троллила россиян после начала СВО, а потом узнала, что не сможет приезжать в Россию в ближайшие 50 лет, и впала в депрессию.

Артур Смольянинов*

Осунувшийся, с поредевшими волосами и характерными складками вокруг глаз — сбежавший после начала СВО актёр и иноагент Артур Смольянинов* решил напомнить о себе. Попавший в локомотив цивилизации — "в её первый вагон" — актёр прибегает на видео к невербальным сигналам, показывая средними пальцами рук фразу: "Люди не осознают". "Мне грустно", — говорит актёр.

Сбежавший после начала СВО актёр и иноагент Артур Смольянинов* решил напомнить о себе. Видео © t.me / Самые Сливки

— Я просто не понимаю, у меня в голове не сходится, я смотрю, они там, концерт, у них всё хорошо, а я здесь, а почему я здесь? Я просто не понимаю, мне просто очень-очень грустно! — подавленно произносит Смольянинов.

Актёр и иноагент Артур Смольянинов*. Видео © t.me / TG TEAM RUSSIA

— Столующийся нынче за бугром актёр-иноагент Артур Смольянинов* внезапно сыграл самого себя — бомжа, хотя должен был — российский рубль, — пишут в соцсетях.

За бугром актёр-иноагент Артур Смольянинов* внезапно сыграл самого себя — бомжа. Видео © t.me / Спецоперация Z

Артурка считает, что россиян "связывает только одно — ложь". А у украинцев нет к нему претензий. Потому что все они — милые и человечные люди. А он — не такой, как мы все.

Илья Прусикин*

Солист дуэта Little Big Илья Прусикин* уже накатался на скейте в виде креста в Штатах и тоже затосковал по России.

Теперь актуальная тема посиделок эмигрантов-певцов и эмигрантов-журналистов — это темы, когда отпустит депрессия. Видео © t.me / TG TEAM RUSSIA

— Вы знаете, на родине жить намного приятней — в родном городе... Жизнь за рубежом имеет один большой минус — депрессия эмигранта, — говорит Прусикин.

Теперь актуальная тема посиделок эмигрантов-певцов и эмигрантов-журналистов — это обсуждение вопроса, когда отпустит депрессия. Подруга солиста надеется, что к пяти годам пройдёт. К слову, концерт парочки последний раз отменили в Ереване по требованию местных жителей. Они припомнили Прусикину оскорбление православного креста.

В 2022 году Little Big выступила против российской спецоперации на Украине и выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation. После группа переехала в Лос-Анджелес. Летом 2022-го Little Big полностью отменила тур по России из 26 концертов. В январе 2023 года Минюст РФ признал Илью Прусикина* иностранным агентом.

К слову, концерт парочки последний раз отменили в Ереване по требованию местных жителей. Они припомнили Прусикину оскорбление православного креста. Фото © t.me / МАРДАН

Лия Ахеджакова

МВД проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации ВС РФ после её выхода на сцену в Бремене с украинским флагом. 85-летняя народная артистка выступала в Германии в июле этого года. Ахеджакова ответила, что флаг она не выносила.

— Что вы несёте? С каким я вышла флагом? Мне какой-то провокатор, подавали цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремене, на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался флаг. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали. Этого человека мы так и не смогли найти, глазами искали, обычно они к рампе подходят, — вопит актриса.

МВД проверяет актрису Лию Ахеджакову по статье о дискредитации ВС РФ после её выхода на сцену в Бремене с украинским флагом. Видео © t.me / НеМалахов

Авторы Мари Медведева