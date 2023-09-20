Как Галкин и Пугачёва были вынуждены экономить на дне рождения своих детей Оглавление Что подарили на день рождения Гарри и Лизе Алла — домохозяйка, Максим* вкалывает на пределе сил Сколько Пугачёвой и Галкину приносит родина Гарри и Лиза Галкины запомнят свой десятый день рождения как самое скромное торжество за всю свою жизнь. Судя по всему, у их родителей не всё хорошо с деньгами. Доходы от выступлений падают, недвижимость в России не продаётся. 37414 37414 Максим Галкин*, Алла Пугачёва. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав, © Shutterstock

Что подарили на день рождения Гарри и Лизе

Близнецы Гарри и Лиза Галкины впервые отпраздновали день рождения в эмиграции. Им исполнилось десять лет. Обычно их родители, Алла Пугачёва и Максим Галкин*, устраивали для них грандиозные дорогостоящие торжества. Но не в этот раз! Судя по соцсетям пародиста-иноагента, всё прошло более чем скромно. Отмечали в узком кругу и по-простому.

Семья отмечает день рождения близнецов Гарри и Лизы. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Во дворе своего израильского особняка звёздные супруги установили мангал, на котором пожарили шашлыки из мяса и рыбы. Гостей усадили тут же, на свежем воздухе, за накрытый клеёнкой стол. Приглашена, похоже, была только семья Дмитрия Галкина (брат Максима* и президент "Военно-промышленной компании", производящей для ВС РФ бронеавтомобили БТР-80 и "Тигр". — Прим. Лайфа). Из-за учёбы не смогла приехать двоюродная сестра именников Алина Галкина. В своём инстаграме** девушка проболталась, что её семья подарит Гарри и Лизе щенка породы схипперке.







Прежде дни рождения Гарри и Лизы справлялись с огромным размахом. На празднествах всегда присутствовали десятки звёзд российской эстрады: Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Борис Моисеев, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и другие. Детей развлекали аниматоры. Готовили им лучшие шеф-повара. Иногда торжество имело тематику, например "Звёздных войн". Сначала наследникам Пугачёвой и Галкина* дарили коляски, обитые мехом шиншиллы, когда подросли — эксклюзивные самокаты, чтобы рассекать по замку в Грязи.

Алла — домохозяйка, Максим* вкалывает на пределе сил

После отъезда из России Галкин* и Пугачёва получили израильское гражданство и осели в зажиточном пригороде Тель-Авива — городе Герцлия. Алла Борисовна живёт как домохозяйка. Среди её обязанностей — отводить на уроки Гарри с Лизой и встречать после. Близняшки учатся в одной из самых дорогих частных школ Израиля — King Solomon. Год обучения обходится в сумму около 1,8 млн рублей только за одного ребёнка. Возможно, их родителям стало трудно тянуть такие расходы. Об этом говорят и экономия на дне рождения детей, и бесконечные гастроли Максима Галкина*.

Школа King Solomon, где учатся Лиза и Гарри Галкины. Фото © kingsolomonschool.org

Недавно Максим Галкин* дал представления в латышских городах Резекне и Лиепая, а ещё уже во второй по счёту раз выступил для жителей глухого села Роя. А впереди у него анонсированы концерты в Астане, Хайфе, Тель-Авиве и Кармиэле. Он не брезгует никаким зрителем. Но, если приглядеться к видеорепортажам с его представлений, становится понятно, почему он так много трудится. Концерты Галкин* теперь даёт не в огромных залах, как это было в России, а в камерных помещениях. Цена на билеты упала в два раза. На родине она колебалась на уровне 3,5–15 тысяч рублей, за рубежом — от двух до семи тысяч. И даже при таком раскладе аншлагов не бывает: например, на его последние выступления в немецких городах Альтэттинг и Оффенбург продали менее половины билетов. Интернет-пользователи уже подшучивают над Галкиным*, мол, ему придётся пересечь весь земной шар, чтобы продолжать зарабатывать на русскоязычных эмигрантах.

К слову, Максим Галкин* в последнее время позиционирует себя не россиянином, а евреем.

— Дорогие мои братья и сёстры – евреи. Поздравляю вас с наступающим 5784 годом, — поздравил он на днях своих новых земляков.

Своих новых земляков Галкин* поздравил на русском и на иврите. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Сколько Пугачёвой и Галкину приносит родина

Самый очевидный способ для звёздной семьи раздобыть денег — это сдать или продать недвижимость в России. Но и тут не всё так просто.

По последним данным, так и не нашёл своего покупателя выставленный на продажу знаменитый помпезный дворец в деревне Грязь, принадлежащий Максиму Галкину*. Площадь этого грандиозного здания — около двух тысяч квадратов, высота — шесть этажей. Фасад украшен драконами и гаргульями. Внутри оранжереи, сигарные и каминные залы, библиотека с дубовыми стеллажами, обои с геральдическими лилиями, мебель с позолоченными ножками, хрустальные люстры, спальни с балдахинами, есть лифт. Всем архитектурным ансамблем и землёй под ним владеет именно Галкин*. По информации светской прессы, пародист надеется выручить за замок хотя бы миллиард рублей — это менее половины от всех вложенных в него средств. Галкин* может попробовать сдать дворец в аренду. Вероятно, желающие найдутся даже за миллион рублей в сутки.

Дворец Максима Галкина* в деревне Грязь. Видео © t.me / SHOT

Заминка вышла с фамильным имением на реке Истре. Полгода назад внук Пугачёвой, переехавший в США Никита Пресняков, выставил этот актив на продажу по цене 230 млн рублей через портал ЦИАН. Но потом снял это объявление с публикации. Продаже помешали долги за аренду береговой линии и, как следствие, ограничительные меры, наложенные на недвижимость. Речь об усадьбе с причалом, построенной для Примадонны в девяностых годах в деревне Бережки. Фасад декорирован колоннами, интерьеры богато украшены золотом, лепниной, статуями, персидскими коврами, зеркальными стенами, шёлковыми обоями, дорогими шторами и многочисленными картинами. Есть библиотека, гардеробные, кабинеты, комнаты отдыха, игровые, террасы, спа с бассейном, лаундж-зона с панорамными окнами, кинотеатр, бар и бильярдная. Площадь главного здания — 800 квадратов, земельного участка — 70 соток. Если сдавать, то это не менее миллиона рублей в месяц. Впоследствии Алла Борисовна формально переписала это домовладение на Никиту.









В личной собственности Аллы Пугачёвой до сих пор может оставаться пентхаус в роскошном ЖК "Филипповский" — это в районе Старого Арбата. Изнутри дом отделан венецианской штукатуркой, мрамором и мозаичными панно. В цоколе имеются бассейн, баня, тренажёры, солярий, бильярдная, бар и игровая. Всё это великолепие сторожит не какая-то охрана, а целая "многоуровневая система безопасности". Площадь хором Примадонны — свыше 300 квадратов, цена — примерно 350 миллионов рублей. Сдавать такую недвижимость можно за миллион рублей в месяц. Судя по всему, это пока самый надёжный доход семьи.









Максим Галкин* признан иноагентом в России. Социальная сеть Instagram** признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Почему Пугачёва и Галкин* так скромно отметили день рождения детей? 0 Не для кого стараться — прежняя тусовка далеко, а местной прессе всё равно У звёздной пары могут быть проблемы с деньгами Мне всё равно, как живут Пугачёва и Галкин*

Авторы Егор Пережогин