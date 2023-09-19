Старые песни о главном – 2023: Почему артисты, осуждавшие СВО, забыли свои претензии Как сказалась на карьере телеведущих, певцов и тиктокеров короткая память и почему на исходе полутора лет военной спецоперации на Украине они вновь начинают стучаться в двери российских СМИ, выпрашивая тёплые места, гонорары и надеясь на былую славу. 18 сентября, 22:41 Иноагент Моргенштерн*, Дмитрий Шепелев, Ани Лорак и Даня Милохин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Артём Геодакян, Гавриил Григоров, Артём Геодакян

Дмитрий Шепелев

В день начала специальной военной операции России на Украине телеведущий Дмитрий Шепелев, муж покойной певицы Жанны Фриске, заявил, что ему "очень стыдно", что он ведёт сейчас своих детей в школу в Москве, а его друзья в Киеве и других городах ведут своих детей в бомбоубежища. Прошло полтора года, и телеведущий, который рисовал чёрный квадрат и извинялся за СВО, получил собственное шоу о животных под названием "В кругу друзей". Теперь он реально счастлив гладить в эфире четвероногих, на своих страничках в соцсетях он так и пишет: "Я счастлив!"

Прошло полтора года, и телеведущий, который рисовал чёрный квадрат и извинялся за СВО, получил собственное шоу о животных под названием "В кругу друзей". Фото © t.me / Shepelev

Дмитрий Шепелев забыл, что он говорил и изображал ещё в прошлом сентябре. Теперь он снимает шоу в том числе и в Мариуполе. Люди в комментариях к этим неожиданным новостям пишут: "Почему у всех этих людей друзья в Киеве, но ни у кого из них нет друзей в Донецке или Горловке?"

Дмитрий Шепелев. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev, видео © t.me / НЕБОЖЕНА

Ани Лорак

Певица Каролина Куек, выступающая под псевдонимом Ани Лорак, получила место в проекте на федеральном канале. На днях она заявила, что не финансировала ВСУ. В сентябре на обломках рухнувшего в Евпатории беспилотника ВСУ очевидцы обнаружили слова благодарности певице Ани Лорак.

Ани Лорак. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /anilorak_is_my_life

"Привет Мите Стародубову! Ани Лорак, спасибо за борт!" — было написано на обломках дрона. Артистка обвинила во лжи СМИ, которые якобы занимаются вбросами. Но эксперты не исключают вариант провокации.

Будучи украинской певицей, Лорак воздержалась от публичного осуждения России. Такие надписи могли быть сделаны намеренно, в отместку за то, что Лорак выбрала Москву, а не Киев. Исполнительница не только сохранила возможность давать концерты в России, но и вошла в жюри одного из шоу федерального телеканала РФ. Что очень разозлило сторонников киевского режима.

На информацию о том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заинтересовался её работой в эфире НТВ, так как певица, возможно, оказывала военную помощь киевскому режиму, она отреагировала в соцсетях.

— Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — написала Лорак. Как там поётся в детской песне, "хоть поверьте, хоть проверьте!"

Милохин-драйв

Экстренно сбежавший из России тиктокер Даня Милохин признался, что больше не вернётся, ему "страшно". В Москве Милохин успел потусоваться всего пару дней, пока телеведущий Владимир Соловьёв и общественница, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не потребовали призвать его в армию.

Сначала появилась информация о скором призыве в армию тиктокера Дани Милохина, который вернулся в Россию. Вскоре выяснилось, что он стоит на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года.

Экстренно сбежавший из России тиктокер Даня Милохин признался, что больше не вернётся, ему "страшно". Видео © t.me / Самые СЛИВки

Мизулина напомнила, что блогер ранее не был призван в ряды Вооружённых сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. "Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине", — заявила она.

Однако утром 12 сентября, когда СМИ печатали заявление президента России Владимира Путина о перспективах возвращения уехавших из страны соотечественников, Екатерина Мизулина опубликовала пост, в котором сообщила, что накануне вечером, в 23:18, блогер пересёк границу в аэропорту Внуково и вылетел из России в Дубай. По её словам, Милохин испугался "консолидации и единения гражданского общества" и сбежал из страны.

Скучающий Моргенштерн*

Иноагент Моргенштерн* из своего Дубайска снова запел по-русски. Только теперь не рэп, а шансон — типа хакнул нашу духовную скрепу, шутят в профильных пабликах шоубиза. До этого он постил ролик-интервью, как соскучился по России. Однако в Сети он насобирал самые негативные отзывы. Что делать — мешает заслуженный статус иноагента.

Иноагент Моргенштерн* из своего Дубайска снова запел по-русски. Видео © t.me / неМалахов

*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Мари Медведева