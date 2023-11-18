Бумеранг судьбы: Что происходит в жизни актёра Александра Балуева, которого потеряли зрители В декабре известный актёр и режиссёр Александр Балуев отпразднует юбилей — 65 лет. Поклонники звезды российских сериалов обеспокоены тем, что их любимец пропал с экранов и практически не выходит в свет. 17 ноября, 21:40 Александр Балуев перед началом предпремьерного показа экспериментальной оперы-балета "Кармен" Максима Диденко в рамках XIX Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Развод

Балуев известен российскому зрителю по съёмкам в фильмах "Мусульманин", "Благословите женщину", "Каменская", "Спецназ" и "Вызов". Но в последние годы можно увидеть не так много работ с его участием. Всё больше времени он проводит один в своём загородном доме. В затворничестве Балуев начал жить после развода с супругой.

В конце 90-х на съёмках на море Балуев познакомился с польской журналисткой Марией Урбановской. На тот момент девушка была замужем и воспитывала двоих детей. Не смутила актёра и разница в возрасте — Мария старше его на восемь лет.

— Маша приехала отдыхать на море с двумя детьми. В то время официально она ещё была замужем, хотя на самом деле семьи уже не существовало. Но для меня было главным, что я полюбил эту женщину и готов был за неё бороться. К счастью, она ответила мне взаимностью. Если курортный роман — то на всю жизнь, — признавался в одном из своих интервью режиссёр.

Александр Балуев в сцене из спектакля "Великолепный мужчина". Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин

Урбановская переехала к Балуеву, но официально возлюбленные поженились лишь спустя десять лет. В браке журналистка подарила звезде российского кино дочь Марию-Анну. В 2013-м они развелись, но Александр сохранил тёплые отношения со своей наследницей.

— Моя дочь всегда будет главной ценностью в моей жизни. Я её очень люблю. Она уже много лет живёт в другой стране. Но мы поддерживаем общение, постоянно созваниваемся и периодически ездим друг к другу в гости, — признаётся актёр. После развода Балуев больше не связывал себя узами брака и перебрался один в элитный район Подмосковья.

Болезнь Балуева

В 2021 году стало известно, что режиссёр заболел коронавирусом. В разгар пандемии он вакцинировался, но прививка не уберегла его от вируса. Болезнь протекала настолько тяжело, что артиста пришлось госпитализировать в Коммунарку. У него выявили поражение пяти процентов лёгких, из-за чего половину лета он лечился. Осложнило ситуацию и то, что в 2019-м Балуев перенёс серьёзную операцию. Правда, почему ему резко понадобилось хирургическое вмешательство, до сих пор не раскрыто.

Даже после выписки из больницы Балуев длительное время восстанавливался дома. Хотя позже представители Александра назвали новости о его госпитализации фейком, а вот сам же артист не отрицал этого.

— Сейчас чувствую себя вполне неплохо, — говорил Балуев в интервью КП в 2022-м. — Езжу по стране со спектаклями, снимаюсь в кино. Чтобы поддержать себя в форме, играю в теннис. Да и вообще помогает то, что я постоянно в движении. Самое главное — движение.

Александр Балуев в спектакле "Мещане" в театре "Современник" в мае 2023 года. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Как живёт Балуев сейчас

Многие были уверены, что именно болезнь и тяжёлое восстановление стали причиной его редкого выхода в свет. Но всё оказалось совсем наоборот. Народный артист объяснил своё отсутствие на публике большой загруженностью на работе.

— Я не брал отпуск. Снимаюсь так же. Просто так получается — информационная дыра. В общем-то, у меня всё хорошо. Планируется выход новых лент, вы о них скоро узнаете. И работа в театре происходит, — сказал артист в интервью NEWS.ru.

Так что поклонникам Александра Балуева можно успокоиться и ждать появления своего кумира на экранах телевизоров в скором времени.

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Авторы Кира Громова