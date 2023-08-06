Жизнь после славы и потеря мужа: Как живёт звезда сериала "Бедная Настя" Анна Табанина Лайф рассказывает о тяжёлой судьбе звезды российского кинематографа Анны Табаниной, которая пережила личную драму. 5 августа, 22:43 Анна Табанина в сериале "Бедная Настя". Обложка © Кадр "Бедная Настя". Режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко, Станислав Либин. Сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак, Ирина Пивоварова / Kinopoisk.ru

Актриса Анна Табанина стала популярной благодаря съёмкам в сериале "Бедная Настя", имевшего невероятный успех в начале 2000-х годов. В этом проекте Табанина сыграла роль Елизаветы Долгорукой.

Хотя изначально Анна вообще не планировала становиться актрисой. Она выросла в семье художников, и её родители хотели, чтобы дочь пошла по их стопам. Табанина даже пыталась поступить в художественное училище, но из-за разногласий отца с ректором заведения у неё это не получилось сделать. Так как с 15 лет Анна занималась ещё в театральном кружке, то решила связать свою жизнь с этой сферой и с первой попытки поступила в театральное. Сначала ей доставались небольшие роли, которые не приносили популярность.

Всё изменилось после кастинга в сериал "Бедная Настя". Актриса думала, что провалила пробы. Ведь на них она пришла с автозагаром на лице, а режиссёры искали типаж бледной тургеневской девушки. Однако Табанину утвердили на роль Лизы Долгорукой, которая принесла ей небывалую славу.

Жизнь после "Бедной Насти"

Табанина не была в восторге от обрушившейся на неё популярности, поэтому решила завязать с кино. Несмотря на то что её постоянно приглашали режиссёры в разные проекты, звезда телесериала планировала уйти в монастырь… Анна переехала из Москвы в Пушкин, где начала посещать святые места и петь в храме.

Стать монашкой ей помешала роковая встреча с художником Дмитрием Кудиным, с которым она была знакома давно. Однажды мужчина пожаловался подруге, что ему стали поступать угрозы и позже неизвестные разбили машину. Табанина посоветовала Кудину покреститься. Для этого они вместе поехали в Псково-Печерский монастырь. Эта поездка сблизила два одиноких сердца. Вскоре они расписались и обвенчались.

Анна Табанина в сериале "Бедная Настя". Обложка © Кадр "Бедная Настя". Режиссёры Владислав Николаев, Пётр Кротенко, Станислав Либин. Сценаристы Александр Коровкин, Елена Вержак, Ирина Пивоварова / Kinopoisk.ru

— У Димы до этого были семья, жена. Мы встретились через три года после его развода. С его дочерью я нахожусь в прекрасных отношениях. А потом, когда начался наш роман, всё происходило так легко и просто, — рассказала Анна в программе "Судьба человека".

Лишний вес

Актриса и художник жили душа в душу и практически никогда не расставались. После брака Анна решила возобновить карьеру и периодически снималась в кино и сериалах.

Анна Табанина и Дмитрий Кудин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annatabanina

В 2008 году у пары родился первенец — Василий. В 2009-м Табанина подарила мужу дочь Софию, а спустя ещё два года на свет появилась девочка Серафима. Несмотря на наличие троих детей, Анна продолжала съёмки, а муж помогал ей во всём.

— Детей мы не планировали. Просто так получалось. Помню, когда я узнала, что беременна в третий раз, Дима был шокирован, но после просил прощения у дочери за это, — признавалась актриса.

Правда, СМИ уверяли, что их безупречный брак чуть не разрушился после третьих родов. Причиной стало то, что женщина поправилась до ста килограммов при росте 165 сантиметров. Дмитрий был раздосадован новыми формами супруги. К тому же ему не нравилось, что телезвезда не уделяла семье должного внимания.

Анна Табанина с новым возлюбленным. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / annatabanina

Анне пришлось взять себя в руки. Она много занималась спортом, сидела на диетах и спустя время пришла в форму, избавившись от лишнего веса. Однако вслед за конфликтами в семье произошло большое горе.

Роковая болезнь

В 2014 году супругу теледивы поставили неутешительный диагноз "рак головного мозга". К тому же у него уже была агрессивная форма болезни. Лечение не помогало, и мужчина быстро сгорел от онкологии. Его не стало, когда младшей дочери не было ещё и трёх лет. А сама Табанина стала вдовой в 36 лет после всего семи лет брака. Смерть супруга актриса переживала тяжело. Жить в их общей квартире она не смогла, поэтому перебралась в Пушкин. Там были её родители, которые стали помогать с воспитанием троих детей.

— С самого начала болезни было понятно, что Диму нам спасти не удастся. Форма была очень тяжёлая. Я всегда находилась рядом, подбадривала, как могла, но понимала, что нужно учиться жить без него. Я продолжала работать, заниматься детьми, и Дима это поощрял. Когда он ушёл, я вернулась домой к детям и сказала: "Милые мои, плачьте. Папа умер". Но он до сих пор с нами. Он живёт в наших воспоминаниях, фотографиях, — признавалась в одном из своих интервью актриса.

Перед смертью муж актрисы призвал её "жить дальше". Однако много лет актриса оставалась ему верна. И лишь недавно стало понятно, что в её сердце снова живёт любовь. В своих социальных сетях эффектная блондинка опубликовала снимки с новым возлюбленным, только имя избранника предпочитает не раскрывать.

Авторы Кира Громова