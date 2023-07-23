"Нельзя терпеть насилие и унижение": Мария Погребняк требует развода и алиментов от футболиста Лайф рассказывает о причинах громкого развода одной из самых крепких пар в спортивном мире после 17 лет брака. 22 июля, 22:43 Общественность взбудоражила новость о разводе дизайнера и блогера Марии Погребняк с бывшим футболистом "Зенита" и "Штутгарта" Павлом Погребняком. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga

Общественность взбудоражила новость о разводе дизайнера и блогера Марии Погребняк с бывшим футболистом "Зенита" и "Штутгарта" Павлом Погребняком. Светская львица 14 июля подала заявление в суд, чтобы добиться расторжения брака и алиментов на троих детей. Что же разрушило крепкий союз после 17 лет в браке?

История любви

Мария и Павел вместе со школьных лет. Когда они познакомились, Павел учился в десятом классе, а Мария — в седьмом. Для обоих это была первая любовь. Сначала начинающий спортсмен не впечатлил красавицу, у которой и без того было много поклонников. Погребняк выбрал другую тактику: пока все бегали за его будущей женой, он стал демонстративно её игнорировать, чем и зацепил Шаталову (девичья фамилия модели).

Когда Павел окончил школу и переехал из Москвы в Ярославль, чтобы играть за местный "Шинник", Мария тайком от родителей сбегала из школы и ездила одна на электричке к возлюбленному. Отчаянная девушка была готова на многое ради своих чувств. В 2006 году Павел и Мария обвенчались, но только через три года официально расписались.

В 2006 году Павел и Мария обвенчались, но только через три года официально расписались. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga

Мария долго ждала, пока её супруг станет звездой футбола и начнёт зарабатывать хорошие деньги. А вот потом они вместе летали по миру и успели пожить в Санкт-Петербурге, Англии и Германии, где играл футболист.

— Сначала Паша очень мало зарабатывал, у нас не было ни копейки, я ходила на рынок и покупала один-два помидора, немного мяса, искала недорогие рецепты. Однако это была романтика! Лучшее время — время любви. Сейчас у Павла закат карьеры, но мне всё равно, будут деньги или нет. Я жила с ним и в богатстве, и в бедности”, — признавалась в одном из своих интервью популярный блогер.

Шаталова была типичной женой футболиста. Вела светский образ жизни, но в то же время родила мужу троих сыновей — Артёма (2007 год рождения), Павла (2009) и Алексея (2011). Также успела и изменить кардинально внешность. Причиной послужили первые роды, после которых девушка сильно набрала в весе. Она и сейчас активно занимается спортом и следит за внешностью.

Мария успела изменить кардинально внешность. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga

При этом Павел ревновал жену и, как рассказывала сама Мария, не разрешал ей приходить домой после десяти вечера. Об этом знали все подруги супруги спортсмена, которые всегда подстраивались под неё.

— Муж категорически против того, чтобы я встречалась с подругами после 10−11 вечера, потому что в это время я должна быть с семьёй. И я не спорю. Муж — это глава семьи, как он скажет, так и будет. Но чего никогда нельзя терпеть в браке ради сохранения семьи — это насилия, унижения и оскорблений", — признавалась звезда.

Четыре свадьбы

Мария и Павел всегда были вместе. Верная супруга посещала футбольные матчи любимого, а нападающий ходил с женой на светские мероприятия. Хотя спортсмен всегда был молчаливым и вёл себя достаточно скованно на публике.

В 2014 году пара решила сыграть свадьбу для друзей. Кроме того, на празднике присутствовали трое сыновей, которые остались в восторге от семейного торжества. Получается, что это была третья свадьба после венчания и официальной росписи в загсе.

— Только в 2014 году в Томске, где тренировалась команда Паши, мы смогли погулять на широкую ногу с многочисленными гостями. У нас пели группы "Руки вверх!", "Иванушки International" и другие. Дети были в восторге и очень просили устроить праздник ещё раз, — вспоминала Мария.

Мария родила мужу троих сыновей — Артёма (2007 год рождения), Павла (2009 год рождения) и Алексея (2011 год рождения). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga

Но и на этом футболист с женой не остановились. Им настолько нравилось давать клятвы в любви друг другу, что в 2018-м пара вновь сыграла свадьбу. На этот раз они отправились на Мальдивы, взяв с собой свою большую семью. Красивая церемония прошла в лучших традициях на берегу океана.

Однако многочисленные клятвы в верности и четыре свадьбы не спасли отношения…

Измены

Как сообщил "Стархит", футболиста стали замечать в ночных клубах в компании молодых девушек, пока его благоверная снималась в телепроекте на ТНТ "Звёзды в Африке". Сама Мария в интервью YouTube-шоу "Алёна, блин!" заявила, что у них в отношениях всё хорошо. Хотя пресса вовсю писала о проблемах в семье и утверждала, что супруги разъехались по разным квартирам.

Доказательства измен футболиста не были обнародованы, а вот саму Марию журналисты Super в июне засняли в компании другого мужчины. Жена футболиста с новым возлюбленным посетила празднество дня рождения блогера Алины Акиловой. Они не просто мило ворковали — даже обнимались и целовались на публике. Затем они снова появились вместе на турнире Hardcore FC в Москве.

Позже стало известно, что новым избранником Марии Погребняк стал 35-летний бизнесмен Игорь Головинский. Фото © t.me / SuperRu

Позже стало известно, что новым избранником Марии Погребняк стал 35-летний бизнесмен Игорь Головинский. С женой экс-игрока "Зенита" мужчину познакомили друзья на одной вечеринке. С тех пор пара неразлучна.

— На этом видео нет абсолютно ничего такого. Мы с ним знакомы давно. Я, вообще-то, уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, — оправдывалась сама Мария в интервью изданию "КП-Екатеринбург".

Интересно, что Головинский тоже связан со спортом. Он любит хоккей и даже выступал за любительскую команду "Гепарды". Остаётся только догадываться о серьёзности его намерений. Но уже в июле Мария подала на развод и требует алиментов на детей, а сейчас женщина в своих соцсетях публикует видео из Рима, куда, судя по всему, отправилась с Игорем.





К разводам футболистов все уже давно привыкли... Вопрос остаётся только в том, получится ли у них разойтись без скандалов и громкой делёжки совместно нажитого имущества. К тому же год назад Погребняк официально завершил карьеру футболиста и ежемесячно зарплату теперь не получает, а Мария требует от него алименты. Посмотрим, как договорятся бывшие супруги.

Вопрос остаётся только в том, получится ли у них разойтись без скандалов и громкой делёжки совместно нажитого имущества. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga Вам жаль, что распался союз Марии и Павла Погребняк? 0 Да, они были примером для многих Нет, сами виноваты Мне всё равно

Авторы Кира Громова