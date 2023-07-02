Тяжёлая артиллерия: От чего спас Ляйсан Утяшеву её звёздный муж Павел Воля Известная гимнастка и телеведущая призналась, что долгое время сидела на транквилизаторах. Врач объяснил, как они влияют на здоровье. 1 июля, 23:42 Ляйсан Утяшева, Павел Воля. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Комик и телеведущий Павел Воля дал своё первое большое интервью на ютуб-канале Надежды Стрелец. Участие в съёмках приняла также его супруга, ведущая и профессиональная гимнастка Ляйсан Утяшева. Спортсменка откровенно рассказала, как она познакомилась с резидентом Comedy Club, а также вспомнила тяжёлый период в жизни. В 2012 году спортсменка потеряла маму. Она тяжело переживала утрату близкого человека и впала в депрессию. Ляйсан заявила, что была похожа на овощ. Это произошло во многом из-за длительного приёма лекарств и нервного истощения.

— Когда просыпалась, постоянно видела лицо Паши. Он меня кормил с ложечки. Я сильно похудела. В тумане между какими-то транквилизаторами говорила ему: "Так много девочек красивых. Я — труп. Я — всё. Я не хочу. Ты меня не вытащишь". В один момент Паша просто выкинул все транквилизаторы в унитаз. Павлик и его пришествие в мою жизнь — это то самое огромное счастье. И олимпийской медали не надо за такую любовь, за такую поддержку, за такого мужчину, — призналась гимнастка в интервью.

Как влияет на организм приём транквилизаторов

Длительный приём транквилизаторов действительно пагубно влияет на организм человека. Об этом рассказала Лайфу кандидат медицинских наук, невролог и психотерапевт Наталья Сафонова.

В тумане между какими-то транквилизаторами говорила ему: "Так много девочек красивых. Я — труп. Я — всё. Я не хочу". Фото © YouTube / Надежда Стрелец

— При длительном приёме транквилизаторов может развиться психическая и физическая зависимость. Также возможно развитие поведенческой токсичности, нарушения памяти, внимания и других когнитивных функций. Кроме того, иногда нарушаются психомоторные навыки, то есть может быть нарушение ходьбы (шаткость походки), нарушение координации, нечёткость речи и другое. При этом от длительного приёма транквилизаторов с целью коррекции нарушений сна может, наоборот, развиться бессонница, которую будет сложно вылечить. Плюс может возникнуть неприятное ощущение сухости во рту, могут развиться и другие неприятные побочные эффекты: тахикардия, нарушение зрения, головные боли, головокружение. Может проявиться гиперседация — заторможенность, вялость, апатия, — пояснила врач Лайфу.

Получается, что Павел спас свою будущую жену от многих проблем, выбросив таблетки. Ведь в истории мирового шоу-бизнеса есть множество примеров того, как психотропные вещества сгубили жизнь. Взять хотя бы Майкла Джексона, Мэрилин Монро и Элвиса Пресли.

Однако сам этот тяжёлый период лишь сблизил влюблённых. И всё благодаря заботе и любви со стороны Воли. Ведь юморист уже тогда понял, что хочет провести с гимнасткой всю свою оставшуюся жизнь. Сейчас Воля и Утяшева счастливо живут вместе уже больше десяти лет и воспитывают двоих детей — Роберта и Софию.

Авторы Кира Громова