Смертельная миссия: Что искали миллионеры в руинах "Титаника", подписав себе приговор Почему батискаф "Титан" взорвался под водой, собрав миллиардеров из Книги рекордов Гиннесса, в том числе родственников богачей, плывших на "Титанике". Что они искали в руинах корабля? 23 июня, 23:40 Хэмиш Хардинг и Шахзада Давуд. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Victoria Sirakova, © Соцсети / Шахзада Давуд, © oceangate.com, © Freepik / allexxandar

18 июня в Атлантическом океане загадочным образом пропал батискаф "Титан", который с экспедицией направлялся к обломкам "Титаника". Подводный аппарат перестал выходить на связь с основным кораблём "Полярный принц" уже после 1 часа 45 минут с момента своего погружения. Трагедия произошла примерно в 700 километрах от канадского острова Ньюфаундленд, откуда стартовала экспедиция. Кислород на борту должен был закончиться ещё в первой половине дня 22 июня, так как его хватает лишь на 96 часов. Правительства США и Канады несколько дней проводили поисково-спасательную операцию.

20 и 21 июня спасательный самолёт смог зафиксировать подводные шумы в предполагаемой точке нахождения батискафа, что стало главной зацепкой. Уже 22-го ночью были обнаружены первые обломки. А позже стало известно, что подводный аппарат раздавило давлением, он взорвался. Никто не выжил. Смерть туристов, по оценкам экспертов, наступила моментально.

Миллиардер из Книги рекордов Гиннесса

На борту "Титана" находилось пять человек. Среди них основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг (58 лет), пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд (48 лет) с сыном-студентом Сулеманом (19 лет), глава компании OceanGate Стоктон Раш (61 год) и исследователь из Франции Поль-Анри Наржоле (71 год).

Основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг. Фото © Getty Images / Victoria Sirakova

Большое внимание приковано к британскому миллиардеру Хэмишу Хардингу, чья компания Action Aviation занимается продажей и эксплуатацией авиатехники. У него богатая история с экстремальными и необычными путешествиями. Его можно смело назвать опытным бойцом. В 2021 году миллиардер погрузился в батискафе на дно Марианской впадины. На глубине 11 000 метров он находился 4 часа 15 минут, что является самым долгим в истории погружением. Также миллиардер преодолел 4,6 километра, а это самое большое расстояние на данной глубине. Его достижения даже занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В 2019 году Хардинг записал на свой счёт рекорд скорости в кругосветном путешествии через оба полюса. В 2022-м он совершил полёт в космос на корабле New Shepard.

18 июня Хардинг на своей странице в Twitter сообщил, что будет участником экспедиции на судне компании OceanGate. Уже на следующий день, 19 июня, его приёмный сын Брайан Саз написал в Facebook (принадлежит Meta, признанна в РФ экстремистской) о трагедии, но быстро удалил пост из уважения к частной жизни.

Правнучка самой богатой пары с "Титаника"

Исидор и Ида Штраусы. Венди Раш. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Linkedin (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Wendy Rush

Совпадений не бывает — подмигнёт любой любитель детективов. И это, может быть, так. Американское издание New York Times отметило ещё один интересный факт. Жена основателя компании OceanGate Стоктона Венди Раш, которой и принадлежит пропавший батискаф "Титан", является правнучкой Исидора и Иды Штраусов. Эта пара считалась самой богатой на борту затонувшего "Титаника".

Видео © Фрагмент из фильма "Титаник". Режиссёр и сценарист Джеймс Кэмерон

Исидор Штраус был известным торговцем и совладельцем универмага Macy's. Со своей супругой Идой они счастливо прожили в браке 40 лет. Во время крушения "Титаника", когда ещё была возможность перейти на шлюпки, один из офицеров всё же предложил им обоим спастись, но Штраус заявил, что уже повидал жизнь, и уступил своё место другим. А сама Ида, безумно любившая мужа, отказалась садиться в шлюпку без Исидора. "Я не оставлю мужа. Мы всегда были вместе, вместе и умрём", — заявила она. Их история вошла в один из эпизодов фильма "Титаник".

Получается, что Венди в 1912 году потеряла прабабушку с прадедушкой, а теперь и мужа. Ведь Раш находился на "Титане".

При этом и сама Венди Раш участвовала в нескольких экспедициях к обломкам "Титаника". А работает она в благотворительном фонде OceanGate, где также занимает должность директора по коммуникациям.

Смертный приговор

Нос затонувшего "Титаника". Фото © Getty Images / Corbis Documentary

"Титаник" затонул ещё в 1912 году, однако история судна до сих пор будоражит и поражает общественность. Из-за этого и устраивают подобные экспедиции с погружением, чтобы люди воочию могли увидеть обломки легендарного лайнера. Удовольствие это дорогое, и позволить его могут совсем немногие. Поэтому на батискафе "Титан" и находились состоятельные люди, которые таким опасным для жизни образом ищут приключения и экстрим.

Путешествие на подводной лодке от компании OceanGate стоит 250 тысяч долларов на человека (примерно 20 миллионов рублей). Путь начинается в Сент-Джонсе, затем маршрут следует в Атлантику, где и произошло крушение лайнера. Примерно за два часа батискаф опускается к "Титанику" на глубину 3800 метров.

Это было уже не первое погружение подводной лодки "Титан". Так, на нём целых четыре раза опускался под воду продюсер "Симпсонов" Майк Рейсс. Он заявлял в интервью телеканалу ABC, что у батискафа и ранее случались проблемы с безопасностью. До этого лодка также теряла связь с миром. А ещё он признался, что перед погружением все подписывают отказ от возможных претензий, где слово "смерть" упоминается несколько раз...

Что послужило причиной трагедии, ещё предстоит узнать. Однако теперь место крушения "Титаника" имеет все шансы считаться проклятым.

Нос "Титаника" в 2004 году. Фото © Wikipedia / Courtesy of NOAA / Institute for Exploration / University of Rhode Island А вы бы хотели спуститься к "Титанику"? 0 Если кто-то оплатит такую экспедицию, то я готов рискнуть Нет, это слишком опасно Если только на современном батискафе и при крупной страховке от гибели

Авторы Кира Громова