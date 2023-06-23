Слабый иллюминатор, сборка с дефектами: Самые вопиющие нарушения при строительстве погибшего батискафа "Титан" Когда стало известно, что глубоководный аппарат "Титан" с пятью людьми на борту пропал в Атлантическом океане после погружения к обломкам легендарного "Титаника", журналисты нашли крайне любопытный судебный документ 2018 года. 23 июня, 10:58 Туристический подводный аппарат "Титан". Обложка © ТАСС / OceanGate via ZUMA Press

Что случилось с батискафом "Титан"

Не стало последних надежд найти людей в батискафе Titan живыми. Обломки корпуса найдены в 200 метрах от носа легендарного парохода "Титаник", к которому и спускался глубоководный аппарат. По всей видимости, произошёл взрыв, направленный внутрь, то есть корпус не выдержал давления. Все пять человек, которые были на борту, должно быть, погибли мгновенно. Среди них были в том числе 19-летний молодой человек из Пакистана Сулейман Дауд, его отец бизнесмен Шахзода Дауд (48 лет), британский миллиардер Хэмиш Хардинг (58 лет), известный французский исследователь "Титаника" Поль-Анри Наржоле (глава экипажа, 77 лет) и топ-менеджер компании – организатора погружения OceanGate Стоктон Раш (61 год).

Слева направо: Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, 19-летний Сулейман Дауд, его отец Шахзода Дауд, Хэмиш Хардинг. Фото © OceanGate.com, Wikipedia / Harpers Collins, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shahzada.dawood, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / actionaviationchairman

Напомним, в минувшее воскресенье Titan начал спуск к обломкам "Титаника", которые покоятся на глубине три километра 800 метров, и через 1 час 45 минут перестал выходить на связь.

Меж тем есть сведения о том, что недостаточная готовность "батискафа" к погружениям на такую глубину была совершенно очевидной и для руководства OceanGate, и для всего международного сообщества специалистов в этом деле ещё на этапе ввода аппарата в эксплуатацию несколько лет назад.

Ошибки при изготовлении батискафа

В открытом доступе имеется отчёт о разбирательстве в суде Западного округа Вашингтона в Сиэтле за номером: No. 2:18-cv-01083 RAJ. Этот судебный документ касается вопросов о качестве и безопасности "батискафа". К слову, профессионалы призывают не называть его батискафом, потому что эпоха батискафов закончилась ещё в 1980-е, а современные их аналоги заметно отличаются по своей конструкции — и правильнее их называть глубоководными обитаемыми аппаратами.

Обломки батискафа "Титан" найдены в 200 метрах от носовой части "Титаника", сообщила береговая охрана США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / UScoastguard

Так вот, в документе сказано, что опытный пилот и квалифицированный подводный инспектор Дэвид Лохридж поступил на работу в компанию OceanGate в 2015 году в качестве "независимого подрядчика" или "независимого исполнителя" (independent contractor). В его обязанности входило в том числе обеспечение безопасности людей во время погружений. В то самое время компания создавала новый экспериментальный аппарат Titan, который также имел альтернативное название Cyclops 2 ("Циклоп-2"). Отмечается, что корпус его был сделан не из металла, а из углеродного волокна. Перед тем, как сдать его в эксплуатацию, состоялось совещание. Были отмечены "очевидные недостатки на протяжении всего процесса сборки". Исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш (один из тех, кто был на борту "батискафа") поручил Лохриджу провести проверку аппарата.

Исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш. Фото © ТАСС / OceanGate via ZUMA Press

В процессе составления отчёта Лохридж запросил доступ к документам о конструкции иллюминатора, но ему было отказано. Лохридж высказывал свои опасения по поводу его надёжности устно, но это было "проигнорировано" — и тогда он изложил их письменно в отчёте от 18 января 2018 года. Он отметил, что не было проведено необходимых испытаний корпуса "Титана", что при сборке был использован клей, но не было никаких сканирований на предмет "расслоений, пористости и пустот". В OceanGate на это заявили, что в случае разрушения корпуса об этом предупредит звуковой сигнал. Лохридж в ответ подчеркнул, что этот сигнал прозвучит за доли секунды до взрыва — и это никого уже не спасёт. Он упомянул также видимые дефекты в образцах одной из деталей корпуса.

Команда OceanGate проводит ежегодную техническую проверку подводного аппарата Cyclops 1. Фото © OceanGate.com

Далее в судебном документе говорится, что на следующий день после выпуска отчёта Лохриджа было созвано ещё одно совещание, и на нём пилот выяснил причину отказа в предоставлении данных об иллюминаторе: дело оказалось в том, что иллюминатор был сертифицирован только для давления на глубине до 1300 метров, то есть он не был одобрен для погружения на 4-километровую глубину. Напомним, обломки "Титаника" лежат на глубине три километра 800 метров.

OceanGate отказалась платить производителю за постройку иллюминатора, который мог бы выдержать требуемую глубину 4000 метров Цитата из судебного документа

Лохридж настаивал на проведении "неразрушающих испытаний" и призвал OceanGate пройти сертификацию по всем правилам. И после этого, как написано в судебном отчёте, руководство OceanGate объявило Лохриджу, что у него примерно 10 минут на то, чтобы собрать свои вещи и покинуть рабочее место навсегда. Именно после этого увольнения он подал на компанию в суд.

В OceanGate не было проведено необходимых испытаний корпуса "Титана". Фото © OceanGate.com

Почему "Титан" был опасен

Стоит также упомянуть, что через пару месяцев после этого инцидента, в марте 2018 года, в компанию OceanGate письменно обратилось Общество морских технологий (Marine Technology Society). Это международная организация, которая объединяет учёных, инженеров и других специалистов в сфере исследований морских глубин. В письме от имени этой организации выражена "единогласная озабоченность" по поводу разработки "Титана" и безопасности погружений в нём. Отмечено, что OceanGate не соблюдает требований, необходимых для сертификации аппарата. "Рекомендовано" пройти соответствующую программу испытаний и получить лицензию от одной из организаций, которая ведёт надзор за безопасностью подобной техники.

Глубоководный аппарат "Титан". Фото © Getty Images / Ocean Gate / Handout / Anadolu Agency

К сожалению, Общество морских технологий — не регулирующая организация, она не может заставить кого-либо соблюдать правила и вообще иметь совесть, а рекомендовать, укорять и порицать она может сколько угодно, но это просто сотрясание воздуха. Возникает вопрос, имел ли кто-либо на этой земле достаточную власть и при этом достаточное неравнодушие, чтобы реально повлиять на OceanGate и прекратить её бизнес до конца времён в случае отказа делать глубоководный аппарат с мыслью о людях, а не только о деньгах.

Авторы Адель Романенкова