Что стало с Келли, Крузом и Си Си спустя 30 лет после "Санта-Барбары"

"Санта-Барбара" стала самым длинным сериалом на российском телевидении. Многим казалось, что эта история никогда не закончится, но однажды это всё-таки произошло. Вместе с облегчением зрители испытали чувство утраты, ведь главные герои давно стали родными. Тем интереснее узнать, как спустя 30 лет после финала "мыльной оперы" сложились судьбы актёров, которые их сыграли.

Как сегодня выглядит Иден — Марси Уокер

Иден — Марси Уокер. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © santabarbara-online.com

Марси сыграла старшую дочь главы семейства. В "Санта-Барбаре" она снималась шесть лет — с 1984-го по 1991-й. Параллельно актриса участвовала в других телепроектах. В 2005 году Марси ушла из профессии и стала пастором. Сейчас ей 61 год. Она пять раз выходила замуж, а от третьего мужа родила сына.

Как за 30 лет после "Санты Барбары" изменился Мэйсон — Лейн Дэвис

Мэйсон — Лейн Дэвис. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © YouTube / NewsChannel 5

Дэвису досталась роль старшего сына. Актёр покинул сериал в 1989 году — записал музыкальный альбом и продолжил карьеру на других площадках. Он принял участие в таких проектах, как "Третья планета от Солнца", "Клиника" и "Русские в городе ангелов", а в 2019-м сыграл Джека Потрошителя в "Сверхъестественном".

Дэвису 73 года, у него двое детей. Сейчас он посвящает всё своё время театру, где играет и ставит пьесы Шекспира.

Как сложилась судьба Келли из "Санты Барбары"— Робин Райт

Келли — Робин Райт. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © Wikipedia / Georges Biard

Робин Райт сыграла "первую версию" Келли — младшей дочери Си Си. Она проработала на площадке сериала с 1984 по 1988 год. Потом её героиню воплощали на экране три другие актрисы.

Райт — самая успешная из актёров сериала, который дал старт её карьере. Уже в 1994 году она вместе с Томом Хэнксом сыграла в "Форресте Гампе". А за роль жены президента США в сериале "Карточный домик" Райт получила "Золотой глобус". В её фильмографии 127 проектов, и список продолжает пополняться.

Робин 57 лет. Она трижды была замужем и дважды рожала детей — оба раза от актёра Шона Пенна.

"Санта Барбара" 30 лет спустя: как сегодня выглядит Тед — Тодд Макки

Тед — Тодд Макки. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © santabarbara-online.com

Макки стал первым из двух актёров, сыгравших Теда — младшего сына Си Си. На гонорары за эту роль он купил три особняка в Голливуде. Но такой мотивации оказалось мало, поэтому фильмографию Макки нельзя назвать богатой.

Актёру 60 лет, но у него нет семьи. На слухи о нетрадиционной ориентации Макки отвечает, что просто не нашёл себе пару. Паралелльно с редкими съёмками в сериалах он зарабатывает на жизнь финансовыми консультациями.

Что случилось с Джиной из "Санта Барбары" — Робин Маттсон

Джина — Робин Маттсон. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © Getty Images / Paul Hawthorne

Маттсон стала "второй версией" Джины — главной злодейки проекта. Она снималась в "Санта-Барбаре" с 1985 по 1993 год. Потом были сериалы "Закон и порядок", "Дерзкие и красивые", "Дни нашей жизни", а всего в её портфолио 49 ролей.

Робин трижды выходила замуж. Ей 67 лет, и сейчас она ведёт кулинарное шоу.

Как сложилась судьба Круза из "Санты Барбары" — Эй Мартинес

Круз Кастильо — Эй Мартинес. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © YouTube / State Of Mind with Maurice Benard

Мартинес сыграл в "Санта-Барбаре" полицейского Круза Кастильо. К этому моменту он был уже опытным актёром, а за новую роль получил премию "Эмми". Их экранный роман с Иден приковывал к экранам миллионы зрителей — недаром этот дуэт стал одной из "суперпар" американского телевидения.

Мартинес продолжает сниматься — в его фильмографии уже 152 проекта. Актёру 75 лет, он любящий муж и отец троих детей.

Как сегодня выглядит София из "Санта Барбары" — Джудит Макконнелл

Джудит Макконнелл. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © Getty Images / Rachel Luna

"Мисс Пенсильвания 1965" сыграла в сериале вторую жену Си Си — мать Иден, Келли и Теда. После "Санта-Барбары" она не бросила карьеру и пополнила своё резюме ещё дюжиной крупных проектов. Среди них — "Любовницы", "Город хищниц", "Мыслить как преступник". В 2017 году актриса ушла на пенсию.

Джудит 79 лет. Она никогда не была замужем, но у неё есть дочь от суррогатной матери. Именно её Макконнелл считает главным достижением своей жизни.

"Санта Барбара" 30 лет спустя: как сегодня выглядит Си Си — Джед Аллан

Си Си — Джед Аллан. Фото © "Санта-Барбара", режиссёры Рик Бенневитц, Майкл Глиона и др., сценаристы Бриджет Добсон, Джером Добсон и др. / Kinopoisk.ru, © ТАСС / Дмитрий Копылов

За десять лет Си Си сыграли шесть актёров — но всем запомнился именно Джед Аллан. После "Санта-Барбары" он продолжил сниматься и вписал своё имя в титры ещё пары десятков сериалов.

В 2001 году умерла его жена, брак с которой продлился 50 лет. А в 2019-м из-за сердечной недостаточности ушёл из жизни и сам Аллан. Ему было 84 года. После себя актёр оставил трёх сыновей и шесть внуков.