Этот киноляп в "Великолепном веке" не замечали даже самые внимательные поклонники сериала

Порой, когда снимаются сериалы или кино про другую эпоху, съёмочная группа и актёры забывают, что определённых вещей в те времена и в помине не было. Настолько для нас они привычные, что не всегда даже заметны. А в кадре тем временем плавно появлялось что-то не то. И ладно, если это просто стаканчик из-под кофе или выключатель на стене. Недавно в "Великолепном веке" был найден киноляп, который хоть как-то оправдать задумкой или пасхалкой режиссёра невозможно. И ради него присмотреться стоит к Виктории, или же Садыке Хатун.

Кто такая Виктория из "Великолепного века" и почему с ней связан один из главных киноляпов. Кадр © "Великолепный век", режиссёры: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын; сценаристы: Мерал Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk.ru

Кто она такая? Давайте мы вам напомним. Виктория появляется в гареме не просто так — она шпионка короля Лайоша, подосланная им для убийства султана Сулеймана. Чтобы подобраться к своей цели, Садыка Хатун, как её ещё называют, становится служанкой валиде-султан и Хатидже-султан.

Пока всё звучит логично и правильно для историй про наложниц и султана, так в чём подвох? В одной маленькой детали. У актрисы, исполняющей роль Виктории, на шее есть татуировка в виде бабочки, быть которой у Садыки Хатун не могло. А если какая-либо метка в то время у будущей прислуги и присутствовала, ведь тату тогда уже наносили, то это точно увидели бы во время купания Виктории в бане. Нередко шпионки попадали в гарем к султану Сулейману, всё же покушения были обычным делом, но девицу с такой отличительной чертой точно бы и близко не подпустили к своему главе.

Киноляп с татуировкой Виктории. Кадр © "Великолепный век", режиссёры: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын; сценаристы: Мерал Окай, Йылмаз Шахин / Kinopoisk.ru