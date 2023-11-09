Психолог объяснил, почему старшее поколение смеётся над фильмом "Москва слезам не верит", а молодое — плачет

Легендарный фильм "Москва слезам не верит", получивший "Оскара", вышел на большие экраны в 1980 году. Лента не теряет популярность до сих пор, но, как оказалось, современники воспринимают "Москву" как лирическую комедию, а нынешнее поколение зрителей — как драму. Почему так различаются взгляды на один и тот же фильм, Лайфу рассказал психолог Евгений Идзиковский.

По его словам, главное объяснение в том, что культурные и психологические контексты тоже меняются со временем. Причём следующее поколение будет видеть фильм каким-то другим способом. Чем дальше в прошлое уходят события, тем больше ускользает от нас специфика эпохи. Это совсем чужой, другой мир, подчеркнул Идзиковский.

"Что видит зритель в сцене, где друг приходит к Гоше? Алкоголика? А современник увидит, что Гоша готовится к переезду, заметит перевязанные стопки книг. Что он уже проделал кучу дел за день и сел выпить пива и передохнуть (и это абсолютная норма того времени), а вот водку он достаёт для пришедшего, чтобы тот успокоился и пришёл в себя. Так и появляется миф, что Гоша — алкоголик", — отметил психолог.

Также, по его словам, контекст становится менее понятным: другие ценности, другое отношение к вещам. Сейчас тот быт нам кажется скудным, жизнь — тяжёлой и довольно скучной: телевизор есть, интернета нет, общение ограничено, нет телефона. Мы бы не хотели так жить, поэтому у нынешнего поколения и возникает сочувствие.

"Примерно такое же сочувствие к героям Куприна или Достоевского, но… в фильме вовсе не страдают и не голодают. И сами персонажи вовсе не считают, что они плохо живут. Поэтому, когда фильм вышел, он был довольно смешным. Успешные и интересные люди решают личные проблемы, влюбляются, их будущее очень светлое", — добавил собеседник Лайфа.