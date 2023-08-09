Какими психологическими проблемами страдали главные герои фильма "Москва слезам не верит"?

В 1980 году на экраны советских кинотеатров вышел фильм "Москва слезам не верит". Картина завоевала зрительскую любовь и признание в СССР и за рубежом. Культовая лента стала отражением сложностей человеческой натуры, ведь показала глубину души советского человека со всеми перипетиями. Поведение персонажей вполне обуславливается совковым воспитанием и отпечатками трудного времени. Пересматривая картину сегодня, возникает много вопросов относительно психологического здоровья героев и их взаимоотношений. Проще говоря, со временем стало понятно, что у Георгия Ивановича не только проблемы с алкоголем, а у Катерины Тихомировой — не только с трудоголизмом. В этой статье мы отведём героев фильма к психотерапевту и расскажем, что с ними не так!

Георгий Иванович, он же абьюзер с зависимостями, он же нарцисс

Гоша из фильма "Москва слезам не верит" обладает целым рядом психологических проблем: он нарцисс, манипулятор, абьюзер, алкоголик и к тому же тиран. Фото © Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

В XXI веке от реплик героя вроде "Не хвалить же женщину за то, что она стирает или умеет готовить обед" или "Всё и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина" у многих шевелятся волосы на голове. И если это можно списать на приметы времени, то поступки Георгия вызывают куда больше вопросов у придирчивого зрителя.

Персонаж обладает целым рядом признаков, по которым можно определить нарцисса: огромное самомнение, чрезмерная потребность в восхищении им, чувство, будто у него есть какие-то особые права. Помимо этого, Гоша из "Москвы слезам не верит" следует всем канонам личности с нарциссическими чертами. Например, обесценивание — его любимая модель поведения. К ней прибегают мужчины, которые не реализовались в жизни и пытаются компенсировать собственную несостоятельность таким вот образом. В случае с Гошей его нереализованность абсолютно очевидна, особенно заметна она на фоне Кати.

Какими в СССР были абьюзеры и манипуляторы: психологический портрет Георгия Ивановича. Фото © Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Он бесцеремонно врывается рано утром в воскресенье к возлюбленной, чтобы забрать на пикник, зная, что она много работает и устаёт. Для чего он это делает? Чтобы Катя и Александра попали на представление в честь Георгия Ивановича и слушали хвалебные речи в его адрес. Странный и как минимум эгоцентричный способ обольщения.

Типичное поведение абьюзера — манипуляции в общении. Георгий с откровенной грубостью постоянно вызывает чувство вины у Тихомировой, а затем сам же оскорбляется. Нельзя не упомянуть и о проблемах с зависимостью у героя. В любой непонятной ситуации он уходит в запой. В общем, за очаровательной маскулинностью Гоши из "Москвы слезам не верит" скрывается тиран с букетом психологических проблем.

Катерина из "Москвы слезам не верит" — трудоголик и типичная жертва

Катерина из фильма "Москва слезам не верит" обладает целым рядом психологических проблем: она трудоголик, не понимающий себя и свои чувства, к тому же находится в роли типичной жертвы. Фото © Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Катерина Тихомирова — простая, но при этом волевая, активная, умная девушка, которая оказывается в столичном учебном заведении, в общежитии, очаровывается жизнью в Москве. Решительная и амбициозная девушка сталкивается с давлением социальных ожиданий и личных устремлений. Она явный трудоголик. Неустанное стремление к успеху и признанию Кати может быть отражением её потребности во внешнем признании, потенциально проистекающей из неразрешённого чувства ненужности или желания доказать свою ценность.

При всём этом Тихомирова ведома: она ставит желания других людей выше собственных. И возникло это, во-первых, из-за низкой самооценки, а во-вторых, от приглушения и непонимания своих же чувств. У Катерины нелюбовь к себе, гиперответственность, внутренний дисбаланс. Чувствует она одно, при этом не осознаёт, что думает другое, а делает третье. В фильме это очень явно прослеживается.

Например, когда Катя не добрала двух баллов в институте, видно было, что она сильно расстроилась. Это заметно по её движениям, осанке, интонациям. Однако в разговоре со своей подругой она говорит: "А я не расстраиваюсь. Я всё равно поступлю!" Она врёт себе и другим, чтобы не показать слабость и не столкнуться с этим неприятным чувством самой.

Почему Екатерина Тихомирова была настолько странной? Всему виной проблемы с психикой героини. Фото © Кадр из фильма "Москва слезам не верит", режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

А когда родственники Тихомировой уехали и их квартира в сталинской высотке оказалась свободна, на эту новость моментально взбудораженно среагировала Людочка и стала давить: "Переезжаем вдвоём". Катя поначалу отнекивалась: "Сколько ни притворяйся, а лучше, чем есть, не станешь". Однако под давлением подруги она сдалась и включилась в её аферу. Ещё показательный момент — её интимная встреча с Рудольфом. Катя хочет секса? Нет, Катя не хочет секса, но она делает то, что хочет Рудик.

К тому же видно, как главная героиня "Москвы слезам не верит" неоднократно влипает в роль жертвы. Она гордая женщина, готовая к самопожертвованию и непрошеным подвигам, а жертву абьюзер чувствует за версту. В начале фильма агрессивный невротик Людочка поняла, как можно Тихомировой манипулировать, после Катерина встретила Рудольфа, а потом и нашего предыдущего пациента — Георгия Ивановича.