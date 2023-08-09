6 полевых цветов, которые ненароком убьют хозяина, окажись в букете у него дома
Летом так и хочется прогуляться вечером в поле да нарвать букетик цветов себе или в подарок любимой. Вот только не все романтики знают, почему эта идея не самая хорошая.
Растения с полей, которые категорически нельзя приносить в дом. Обложка © Shutterstock
В погоне за красотой и уютом, люди могут действовать нерационально. Например, приносить с собой в дом опасные предметы и цветы. Не всё, что красиво в дикой природе, нужно хватать. Если вы не разбираетесь во флористике, то рискуете отравить жизнь не только себе, но и другим обитателям дома, включая питомцев. Стоит ли полевой букетик таких рисков?
Почему полевые цветы нельзя приносить в дом? Особенность этих растений в обилии пыльцы. Значит, риски развития аллергии рядом с таким красивым букетом повысятся в десятки раз. К тому же на вид безопасные растения, обитающие в полях, могут быть ядовитыми. Причём некоторые настолько "злые", что не позволяют не только к себе прикасаться, но и слушать аромат. Да, у некоторых полевых цветов может быть ядовитый запах. И если на открытом пространстве это не всегда заметно, то вот в комнате дома вы почувствуете на себе негативный эффект практически сразу.
Не приносите в дом: какие полевые цветы могут быть опасными для человека? Фото © Shutterstock
Итак, внимательно запомните, как выглядят следующие цветы, чтобы вдруг не принести в дом букетик яда с поля. Даже пыльца ромашки может вызвать приступ аллергии, а она считается целебным растением. Что уж говорить про эти по-настоящему ядовитые. Нельзя с поля приносить следующие цветы: люпин, борщевик, нивяник, лисохвост и мятлик.
Этими растениями лучше любоваться издалека, но никак не срывать в букеты и не нести полевые цветы домой. Хотите на даче восхищаться прекрасными бутонами? Вырастите на клумбе уже проверенные и безопасные растения, которые порадуют своей красотой как на грядке, так и дома в вазе. Но будьте осторожны. Иногда и на дачных участках могут притаиться ядовитые "засланные казачки", которые лучше знать в "лицо".