8 опасных растений, которые притаились на дачном участке и могут вас убить
На участках зачастую растут ядовитые растения, которые вредят и человеку, и животным. Чтобы успешно бороться с "зелёным врагом", его нужно знать в лицо. Вот фотороботы опасных растений, которые мечтают испортить отдых на вашей же даче… Беспредел!
Какие ядовитые растения могут оказаться на даче и навредить человеку? Обложка © Shutterstock
Когда мы греемся под летним солнцем на даче в окружении цветов и пышной зелени, легко забыть, что у природы может быть и тёмная сторона. Под безмятежным фасадом удивительной красоты скрываются опасные растения со смертельными секретами. Ведь на дачном участке нравится тусоваться не только вам, но и некоторым ядовитым нелегалам. Рассказываем о самых опасных растениях, с которыми лучше не встречаться или аккуратненько избавляться от них.
1. Борщевик
Борщевик — одно из очень опасных летних растений, сок которого вызывает сильный ожог. Фото © Shutterstock
Борщевик с его возвышающимся видом и зонтиковидными цветами может показаться очаровательным. Однако это обманчивое растение скрывает в своём соке опасный токсин, который вызывает сильные ожоги при воздействии солнечного света, за что он получил зловещее прозвище огненное проклятие природы. Борщевик очень коварен: прикасаясь к нему, боли вы не почувствуете, последствия с волдырями от ожогов догонят вас чуть позже. Если на дачном участке растёт борщевик, то с ним нужно немедленно бороться, причём делать это очень аккуратно. Уничтожать негодяя надо вместе с корнями.
2. Ландыш
Ландыш ядовит, он содержит токсины, нарушающие работу сердца. Фото © Shutterstock
Нежная красота всеми любимого майского цветка ландыша противоречит его мощной ядовитости. Причём это относится ко всем частям цветка и особенно к ягодам, которые появляются ближе к концу лета. Будьте аккуратны — растение содержит токсины, нарушающие работу сердца. Известны смертельные случаи из-за выпитой воды, в которой находился маленький букетик.
3. Чёрная белена, или бешеница
Все части чёрной белены ядовиты, содержат сильнодействующие алкалоиды — гиосциамин, скополамин и атропин. Фото © Shutterstock
Остерегайтесь отвара ведьм! Это загадочное растение с названием чёрная белена, также известное как бешеница. Абсолютно все его части ядовиты и для животных, и для людей, так как содержат сразу несколько сильнодействующих алкалоидов, сохраняющих свои свойства даже в высушенном растении. Препараты белены с давних времён использовались как яды, как анестетик и как лекарство во многих областях медицины. Применяются они в фармакологии и сегодня, но, разумеется, тщательно приготовленные по всем правилам и без дачной самодеятельности. Даже небольшое количество может вызвать галлюцинации, судороги и летальный исход.
4. Ягоды картофеля
Ягоды картофеля ядовиты. В них содержится много алкалоида солонина, который может вызвать сильное отравление. Фото © Shutterstock
Соблазнительные плоды картофеля могут напоминать маленькие зелёные помидоры, но очарование маскирует их смертоносную природу. В плодах содержится много алкалоида солонина, который может вызвать сильное отравление. Употребление этих частей картофеля чревато серьёзным расстройством пищеварения, что может привести к опасным для жизни состояниям.
5. Цикута, или вёх ядовитый
Вёх ядовитый — одно из самых ядовитых растений в мире. Причём токсично всё растение, но особенно — корневище. Фото © Shutterstock
Цикута, также известная как вёх, — одно из самых ядовитых растений на земле. Человека или животное она может привлечь морковным запахом, но не спешите пробовать: яд вёха так мощно действует, что вызывает смертельное отравление. Гибель известного путешественника Александра Норко весной 2020-го — тому подтверждение. Он перепутал вёх с корнями кувшинки, сварил, попробовал и насмерть отравился.
6. Аконит
Аконит — смертельно ядовитое многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Фото © Shutterstock
Смертельный заклинатель аконит, также называемый волчьим проклятием, является поразительно красивым растением со зловещими свойствами. Его токсины могут вызывать серьёзные сердечные и неврологические проблемы, а в больших дозах оказываются смертельными. В нем опасно всё: и листья, и стебли, и корни, и даже пыльца. Будьте аккуратны!
7. Клещевина
Все части клещевины крайне ядовиты для животных и человека. Они содержат токсичные алкалоиды. Фото © Shutterstock
Высокий однолетник клещевина — представитель молочайных, а название такое получено за расцветку и форму семян, напоминающих клеща. Цветок обычно выращивают из-за декоративной листвы, не зная, что она скрывает в своих семенах смертельный яд. Клещевина содержит алкалоид рицинин и белок рицин, все её части ядовиты для человека и животных. Если проглотить семена этого растения, смерть будет мучительной: начнутся колики и рвота, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, воспаление тонкой кишки. Умрёте вы не сразу, а спустя 5–7 дней — настолько коварна эта клещевина.
8. Белладонна, или красавка
Растение белладонна, издревле известное своими ядовитыми качествами. Фото © Shutterstock
В старину итальянские дамы закапывали сок красавки в глаза, зрачки расширялись — и во взгляде появлялся особый блеск. Кроме этого, ягодами натирали щёки, чтобы те приобрели естественный румянец. На Руси это растение издавна было известно как красавка. Другое название, бешеница, обусловлено тем, что цветок содержит в себе атропин, способный вызвать возбуждение или даже бешенство. Помимо атропина есть и другие вещества, которые вызывают жжение и сухость.