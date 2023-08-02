8 опасных растений, которые притаились на дачном участке и могут вас убить

Когда мы греемся под летним солнцем на даче в окружении цветов и пышной зелени, легко забыть, что у природы может быть и тёмная сторона. Под безмятежным фасадом удивительной красоты скрываются опасные растения со смертельными секретами. Ведь на дачном участке нравится тусоваться не только вам, но и некоторым ядовитым нелегалам. Рассказываем о самых опасных растениях, с которыми лучше не встречаться или аккуратненько избавляться от них.

1. Борщевик

Борщевик — одно из очень опасных летних растений, сок которого вызывает сильный ожог. Фото © Shutterstock

Борщевик с его возвышающимся видом и зонтиковидными цветами может показаться очаровательным. Однако это обманчивое растение скрывает в своём соке опасный токсин, который вызывает сильные ожоги при воздействии солнечного света, за что он получил зловещее прозвище огненное проклятие природы. Борщевик очень коварен: прикасаясь к нему, боли вы не почувствуете, последствия с волдырями от ожогов догонят вас чуть позже. Если на дачном участке растёт борщевик, то с ним нужно немедленно бороться, причём делать это очень аккуратно. Уничтожать негодяя надо вместе с корнями.

2. Ландыш

Ландыш ядовит, он содержит токсины, нарушающие работу сердца. Фото © Shutterstock

Нежная красота всеми любимого майского цветка ландыша противоречит его мощной ядовитости. Причём это относится ко всем частям цветка и особенно к ягодам, которые появляются ближе к концу лета. Будьте аккуратны — растение содержит токсины, нарушающие работу сердца. Известны смертельные случаи из-за выпитой воды, в которой находился маленький букетик.

3. Чёрная белена, или бешеница

Все части чёрной белены ядовиты, содержат сильнодействующие алкалоиды — гиосциамин, скополамин и атропин. Фото © Shutterstock

Остерегайтесь отвара ведьм! Это загадочное растение с названием чёрная белена, также известное как бешеница. Абсолютно все его части ядовиты и для животных, и для людей, так как содержат сразу несколько сильнодействующих алкалоидов, сохраняющих свои свойства даже в высушенном растении. Препараты белены с давних времён использовались как яды, как анестетик и как лекарство во многих областях медицины. Применяются они в фармакологии и сегодня, но, разумеется, тщательно приготовленные по всем правилам и без дачной самодеятельности. Даже небольшое количество может вызвать галлюцинации, судороги и летальный исход.

4. Ягоды картофеля

Ягоды картофеля ядовиты. В них содержится много алкалоида солонина, который может вызвать сильное отравление. Фото © Shutterstock

Соблазнительные плоды картофеля могут напоминать маленькие зелёные помидоры, но очарование маскирует их смертоносную природу. В плодах содержится много алкалоида солонина, который может вызвать сильное отравление. Употребление этих частей картофеля чревато серьёзным расстройством пищеварения, что может привести к опасным для жизни состояниям.

5. Цикута, или вёх ядовитый

Вёх ядовитый — одно из самых ядовитых растений в мире. Причём токсично всё растение, но особенно — корневище. Фото © Shutterstock

Цикута, также известная как вёх, — одно из самых ядовитых растений на земле. Человека или животное она может привлечь морковным запахом, но не спешите пробовать: яд вёха так мощно действует, что вызывает смертельное отравление. Гибель известного путешественника Александра Норко весной 2020-го — тому подтверждение. Он перепутал вёх с корнями кувшинки, сварил, попробовал и насмерть отравился.

6. Аконит

Аконит — смертельно ядовитое многолетнее травянистое растение семейства лютиковых. Фото © Shutterstock

Смертельный заклинатель аконит, также называемый волчьим проклятием, является поразительно красивым растением со зловещими свойствами. Его токсины могут вызывать серьёзные сердечные и неврологические проблемы, а в больших дозах оказываются смертельными. В нем опасно всё: и листья, и стебли, и корни, и даже пыльца. Будьте аккуратны!

7. Клещевина

Все части клещевины крайне ядовиты для животных и человека. Они содержат токсичные алкалоиды. Фото © Shutterstock

Высокий однолетник клещевина — представитель молочайных, а название такое получено за расцветку и форму семян, напоминающих клеща. Цветок обычно выращивают из-за декоративной листвы, не зная, что она скрывает в своих семенах смертельный яд. Клещевина содержит алкалоид рицинин и белок рицин, все её части ядовиты для человека и животных. Если проглотить семена этого растения, смерть будет мучительной: начнутся колики и рвота, кровотечение из желудочно-кишечного тракта, воспаление тонкой кишки. Умрёте вы не сразу, а спустя 5–7 дней — настолько коварна эта клещевина.

8. Белладонна, или красавка

Растение белладонна, издревле известное своими ядовитыми качествами. Фото © Shutterstock