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1 августа, 15:31

10 необычайно уродливых растений, пристроить к себе домой которые могли только наши люди

Сострадательность русского человека проявляется во всём, даже в выборе домашних растений. Хозяйки тащат домой зелёных уродцев, на которые без слёз не взглянешь. Собрали 10 самых смешных и одновременно грустных примеров.

"Опасная уличная ОПГ", — Марина Еловая.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Марина Еловая

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Марина Еловая

"Пытался спастись бегством", — Яна Ткачёва.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Яна Ткачёва

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Яна Ткачёва

"Наблюдает", — Екатерина Пронина.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Екатерина Пронина

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Екатерина Пронина

"Выберите своего бойца: вонючая герань, колючая шельма, продолжите список..."Thuya Western.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Thuya Western

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Thuya Western

"Больничный. Готовится к побегу", — Даша Склярова.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Даша Склярова

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Даша Склярова

"Сейчас спрыгнет", — Juliet Morgendorffer.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Juliet Morgendorffer

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Juliet Morgendorffer

"Заморыш балконный", — Полина Степанова.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Полина Степанова

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Полина Степанова

"Два поссорившихся старика отвернулись друг от друга", — Иван Александров.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Иван Александров

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Иван Александров

"Эта вирусная папиллома уже почти сбежала из места своего заключения, но была обнаружена и развёрнута назад", — Дарья Олеговна.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Дарья Олеговна

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Дарья Олеговна

"Они старались!" Мария Мильчинская.

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Мария Мильчинская

Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Мария Мильчинская

Не только денежное дерево: Эти 6 растений притягивают в дом богатство

Не только денежное дерево: Эти 6 растений притягивают в дом богатство

Обложка ©

VK / Уродливые комнатные растения / Яна Ткачёва, Дарья Олеговна

Сергей Трофимов
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