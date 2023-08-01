10 необычайно уродливых растений, пристроить к себе домой которые могли только наши люди
Сострадательность русского человека проявляется во всём, даже в выборе домашних растений. Хозяйки тащат домой зелёных уродцев, на которые без слёз не взглянешь. Собрали 10 самых смешных и одновременно грустных примеров.
"Опасная уличная ОПГ", — Марина Еловая.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Марина Еловая
"Пытался спастись бегством", — Яна Ткачёва.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Яна Ткачёва
"Наблюдает", — Екатерина Пронина.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Екатерина Пронина
"Выберите своего бойца: вонючая герань, колючая шельма, продолжите список..." — Thuya Western.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Thuya Western
"Больничный. Готовится к побегу", — Даша Склярова.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Даша Склярова
"Сейчас спрыгнет", — Juliet Morgendorffer.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Juliet Morgendorffer
"Заморыш балконный", — Полина Степанова.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Полина Степанова
"Два поссорившихся старика отвернулись друг от друга", — Иван Александров.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Иван Александров
"Эта вирусная папиллома уже почти сбежала из места своего заключения, но была обнаружена и развёрнута назад", — Дарья Олеговна.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Дарья Олеговна
"Они старались!" — Мария Мильчинская.
Фото © VK / Уродливые комнатные растения / Мария Мильчинская
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VK / Уродливые комнатные растения / Яна Ткачёва, Дарья Олеговна