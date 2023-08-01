Пушистые кошмары: 6 причин держать домашних животных подальше от вашей постели

Представьте себе: ночной уют, мягкие белоснежные простыни и слегка прохладные подушки охватывают вас в объятия сна. Внезапно пушистый друг решает занять своё место на кровати, мурлыча или виляя хвостом, как будто это его лучшая вечеринка с ночёвкой. Как бы мило это ни звучало, но делить постель с домашними животными может быть не самой лучшей идеей. Эти шесть причин убедят вас запретить питомцу спать рядом на постели.

1. Нарушение сна

Ваша кровать — это место для сна и отдыха, которые напрямую влияют на здоровье и самочувствие. Когда домашние животные присоединяются в постель, их движения, даже самое милое мурлыканье или сопение, могут нарушить отдых. Учёные установили, что почти каждый третий из тех, кто позволяет своему питомцу спать рядом, просыпается минимум один раз за ночь. А 63% владельцев кошек и собак мучает беспокойный сон. Ваш питомец может просыпаться раньше и будить вас, чтобы выпросить еду. Такое пробуждение не только неприятно, но и может нарушить выработку мелатонина. В результате вы получите сбитый режим, усталость и головную боль. Только выделив для любимых пушистиков специально отведённое место для сна, вы получите заслуженный отдых.

2. Это негигиенично

Совместный сон с питомцами всегда сопряжён с отсутствием гигиены в спальне. Фото © Shutterstock

Постель, полная шерсти, кому-то может показаться тёплой и уютной. Но большинство хозяек моментально впадают в задумчивость: "Снова придётся менять бельё? "Я же это сделала только вчера!" Точно ли на лапах питомца, вымытых два часа назад, не появилось новой грязи из прихожей? Не кладите животных в свою кровать, чтобы среда вашего сна оставалась чистой и гигиеничной, пахло морозной свежестью, а не слюнками любимого пёселя.

3. Возрастает риск подхватить инфекцию и паразитов

Известно о порядка 250 заболеваний, которыми животные могут заразить человека. Более 100 из них угрожают владельцам собак и кошек. В том числе сальмонеллёз, туберкулёз, ботулизм, птичий грипп и даже чума. Причём вашему четвероногому другу необязательно болеть самому — он может выступать пассивным распространителем инфекции.

Поскольку во время сна с питомцем мы соприкасаемся лицом и губами с его телом и тканью, с которой контактировало животное, есть шансы заразиться, например стафилококком, глистами, токсоплазмозом или даже менингитом. Особенно опасно это заболевание для людей с ослабленным иммунитетом и для беременных женщин. Каждый ответственный хозяин вовремя обрабатывает животное от паразитов. Однако не от всего можно застраховаться. Можно подцепить стригущий лишай, инкубационный период которого длится до 30 дней, а также клеща, которого сразу и не заметишь. Создание зоны сна без домашних животных помогает снизить риски.

4. Может возникнуть аллергия

Совместный сон с питомцами может вызвать аллергию. Фото © Shutterstock

​​Шерсть домашних животных может вызвать сильную аллергию и приступы астмы, причём это касается не только людей с предрасположенностью. Даже если раньше недуг не давал о себе знать, не стоит расслабляться. У многих людей он проявляется со временем, ухудшая качество жизни и доставляя огромный дискомфорт. Шерсть, слюна и эпидермис кошек и собак в огромном количестве попадают на лицо и тело во время сна. Как бы мы ни обожали наших пушистиков, они могут приносить с собой аллергены, способные помешать респираторному здоровью. Также от контакта раздражителей с кожей может появиться акне. Не пуская домашних животных в свою постель, вы создаёте зону, свободную от раздражителей, которая способствует лучшему дыханию и снижает риск аллергических реакций в ночное время.

5. Ухудшение дисциплинированности питомца

Личные границы важны как для людей, так и для животных. Держите домашних питомцев подальше от кровати — это поможет укрепить дисциплину и уважение к вашему личному пространству. И установит чёткое понимание, где места для животных, а где для человека. Что только поспособствует к более здоровому поведению шерстяного существа. Наверное, вы тоже замечали, как меняется характер питомцев со временем? Окружённые вашей заботой, они очень быстро начинают наглеть и чувствовать себя "главными". Вот почему лучше с самого начала чётко разграничить "зоны влияния" и установить некоторые правила. Например, вы не подходите к своему псу, когда он обедает. А он в свою очередь не ворует куски со стола, когда вы отлучаетесь с кухни. То же самое касается и раздельного отдыха — держим субординацию!

6. До свидания, роскошное постельное бельё

Приготовьтесь к тому, что любимое постельное бельё будет испорчено при совместной ночёвке с домашними животными. Фото © Shutterstock