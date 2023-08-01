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1 августа, 14:35

Россияне поделились своим видением идеального отпуска

Опрос: Россияне назвали идеальным отпуск продолжительностью более 28 дней

Идеальный отпуск, по мнению каждого четвёртого россиянина, должен быть дольше 28 дней, и лишь 3% готовы отдыхать по 10 дней. Такие результаты исследования сервиса SuperJob приводит RT.

Ещё 14% участников опроса ответили, что для полноценного отдыха им нужно две недели, 21% — три недели, а 28% опрошенных — четыре. В большинстве своём готовы к короткому отпуску респонденты до 34 лет, а месяц отдыха чаще выбирает старшее поколение.

Также, по сравнению с прошлым годом, в России возросло число мечтающих об отпуске продолжительностью более месяца. Это обусловлено тем, что дорога до мест отдыха стала занимать больше времени. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян из всех регионов страны.

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Ранее аналитики решили выяснить, сколько россиян перерабатывают ради повышения. 64% опрошенных признались, что проводить дополнительные часы на работе — это необходимость, причём из-за переживаний 53% замечают появление нервных срывов.

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ТАСС / Виталий Невар

Ирина Фальке
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