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31 июля, 21:57

Россиянам назвали способ существенно сэкономить на путешествии

Турэксперт Сабиржанов: Сэкономить на гостинице поможет бронь в день заезда

Чтобы сэкономить в отпуске, нужно бронировать гостиницу в день заезда — тогда можно получить хорошую скидку, посоветовал в беседе с Ura.ru председатель правления межрегионального общественного объединения "Союз отельеров" Роман Сабиржанов.

"Многие отели в день заезда снижают цены, потому что вчерашнюю ночь невозможно продать. И если у отеля остаются номера, то они стараются их распродать. А у отеля часто остаются номера — потому что многие туристы, которые бронировали, заранее отменяют свои брони. Так что, приехав в туристическое место и бронируя "день в день", иногда можно неплохо сэкономить", — пояснил Сабиржанов.

Также он посоветовал снизить расходы в путешествии, выбрав для перемещения не самолёты, а автомобили, автобусы и электрички, а у туроператора — воспользоваться горящими путёвками. Гостиницы стоит искать через тематические чаты и телеграм-каналы местных жителей, готовых поселить вас у себя бесплатно, резюмировал эксперт.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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