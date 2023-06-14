Будут терпеть, но к врачу не пойдут: Россияне рассказали, как экономят на медицинских услугах

Большинство опрошенных россиян (33%) терпят боль и избегают похода к врачу из-за стоимости лечения, 12% из них по этой же причине игнорируют лишь походы к стоматологу. К каким ещё стратегиям прибегают жители России в целях экономии, Лайфу рассказал онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu. Исследование проводилось в рамках запуска одноимённого маркетплейса медицинских услуг.

Чтобы сэкономить на лечении, 30% россиян стараются ходить к врачам в бесплатные поликлиники, ещё 29% сдают анализы по ОМС, а не в лабораториях. 22% ищут скидки и акции на медицинские услуги, чтобы сэкономить. 16% опрошенных считают, что достаточно хорошо знают свой организм, потому нередко занимаются самолечением вместо посещения доктора. В целом 33% россиян не пользуются платной медициной. Для 52% из них она слишком дорогая.

Опрос показал, что 11% россиян единоразово могут потратить более 150 тысяч рублей на медуслугу, 13% — от 70 до 100 тысяч рублей, ещё 9% — от 100 до 150 тысяч рублей. По мнению опрошенных, дороже остального — анализы (41%), стоматология (26%), МРТ (17%), операции (16%) и консультации хирурга (14%).

Для того чтобы обследоваться или лечиться, 37% копили деньги на посещение врача, 24% занимали деньги у близких, а 10% даже брали кредит. Несмотря на высокую стоимость, россияне продолжают пользоваться платными услугами. По мнению 60% опрошенных, частные клиники предоставляют более качественные услуги, 51% отмечают, что там пациентам оказывают больше внимания. Четверть респондентов выделили отсутствие очередей. Чаще всего на платной основе россияне обращаются к стоматологам (80%), психологам (59%), неврологам (35%) и урологам (34%).