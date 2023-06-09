Собянин: Здравоохранение в Москве лучше, чем во многих мегаполисах мира
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии "Единая Россия" рассказал о том, что система здравоохранения столицы превзошла по качеству и доступности большинство мегаполисов мира.
Также мэр отметил, что за последние несколько лет удалось добиться значительного повышения уровня жизни москвичей и работа в этой сфере не прекращается.
В Москве строится около миллиона квадратных метров стационаров и ведущих больниц, сообщил Собянин. Ещё около миллиона квадратных метров поликлиник сейчас находится на этапе кардинальной реконструкции, которая будет завершена уже через несколько лет. Большая часть стационаров будет оснащена первоклассными современными корпусами, соответствующими мировому уровню.
Ранее в ходе выступления на конференции Собянин рассказал, что Москве удалось нарастить объёмы промышленности вдвое за последние пять лет. Также известно, что он планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра на следующих выборах, которые пройдут 10 сентября этого года.
ТАСС / Терещенко Михаил