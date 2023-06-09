Собянин: Здравоохранение в Москве лучше, чем во многих мегаполисах мира

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии "Единая Россия" рассказал о том, что система здравоохранения столицы превзошла по качеству и доступности большинство мегаполисов мира.

Также мэр отметил, что за последние несколько лет удалось добиться значительного повышения уровня жизни москвичей и работа в этой сфере не прекращается.