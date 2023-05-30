Собянин рассказал о помощи, оказанной потерпевшим после атаки дронов

Вся необходимая медпомощь жителям домов, повреждённых при атаке дронов на Москву, была оказана на месте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, повреждённых БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся помощь была оказана на месте", — написал он в телеграм-канале.