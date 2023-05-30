Собянин рассказал о помощи, оказанной потерпевшим после атаки дронов
Собянин: После атаки дронов жителям оказали психологическую и социальную помощь
Вся необходимая медпомощь жителям домов, повреждённых при атаке дронов на Москву, была оказана на месте. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, повреждённых БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся помощь была оказана на месте", — написал он в телеграм-канале.
По словам Собянина, после этого инцидента несколько семей обратились к психологам. Мобильные бригады, состоящие из врача, соцработника, психолога и представителя МЧС, продолжают обходить жителей домов, которых коснулась атака. Вся необходимая помощь будет непременно оказана, заверил Собянин.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких дронах. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько жилых домов получили повреждения, но они оказались незначительными. Никто серьёзно не пострадал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев таким образом решил запугать россиян в ответ на удар ВС РФ по центру принятия решений в Киеве.
Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин