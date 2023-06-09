Собянин рассказал, что Москва за пять лет увеличила объём промышленности вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии рассказал о том, что столица увеличила объёмы промышленности вдвое за последние пять лет.

Кроме того, политик обозначил задачу первой важности — обеспечить экономику столицы и социальную защищённость её жителей. При этом необходимо направить все усилия на поддержку бойцов, которые сегодня защищают Россию на фронте, и сделать всё для победы. А для этого потребуется консолидация россиян. В таком случае всё получится и вклад москвичей в это дело будет неоценим, добавил градоначальник.