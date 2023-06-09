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9 июня, 15:14

Собянин рассказал, что Москва за пять лет увеличила объём промышленности вдвое

Мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии рассказал о том, что столица увеличила объёмы промышленности вдвое за последние пять лет.

Кроме того, политик обозначил задачу первой важности — обеспечить экономику столицы и социальную защищённость её жителей. При этом необходимо направить все усилия на поддержку бойцов, которые сегодня защищают Россию на фронте, и сделать всё для победы. А для этого потребуется консолидация россиян. В таком случае всё получится и вклад москвичей в это дело будет неоценим, добавил градоначальник.

Песков заявил об очевидной поддержке Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы

Песков заявил об очевидной поддержке Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы

Сегодня стало известно, что Сергей Собянин пойдёт на выборы мэра Москвы в качестве кандидата. Напомним, выборы на пост мэра столицы пройдут в этом году 10 сентября.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Юрий Лысенко
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