Опрос показал, сколько россиян перерабатывают ради повышения

Некоторые люди стараются после тяжёлого рабочего дня поскорее вернуться домой и отказываются от переработок, другие же видят в сверхурочной работе перспективы повышения. Как рассказали Лайфу представители "Группы Ренессанс страхование" и исследовательского центра "Зарплаты.ру", почти половина россиян (45%) убеждены, что продвижение по карьерной лестнице невозможно без переработок.

Так, 20% связывают карьерный рост с доведением задач до конца. В 30% случаев так считают жители Новосибирска. А 17% опрошенных убеждены, что дополнительные часы на рабочем месте помогут обратить на себя внимание руководителя — больше всего так думают жители Ростова-на-Дону (30%). А 8% полагают, сверхурочным трудом они докажут свою лояльность компании.

Из всех опрошенных 64% признались, что проводить дополнительные часы на работе — это их необходимость, при этом 41% уверены, что постоянные задержки — не повод для увольнения. Также 52% подчеркнули, что отказ от сверхурочной работы пугает их тем, что задачи не будут выполнены своевременно. Ещё 39% боятся потери дополнительного заработка, а 33% не хотят потерять благосклонность начальства.

Из-за переживаний 53% респондентов даже замечают появление нервных срывов. Кроме того, 23% рассказали о снижении иммунитета, 22% обнаружили у себя ухудшение когнитивных функций, у 21% развилась бессонница, а у 15% начало скакать давление.

Как сообщают эксперты, из-за задержек на работе в первую половину этого года почти на 8% выросло количество обращений к неврологам, сомнологам и психологам. В том числе речь идёт о трансформационных играх, вебинарах и медитациях. При этом больше всего обращений поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

"За первые 6 месяцев 2023 года количество онлайн-консультаций таких специалистов выросло на 27,5% по сравнению с первыми 6 месяцами 2022 года. Среди вероятных причин: интенсивный рабочий темп, сильная нагрузка на сотрудников разных компаний и эмоциональное выгорание", — рассказала управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхование" Юлия Галаничева.

Многие, а это 40%, считают, что ситуацию легко исправить: нужно просто говорить нет новым задачам и дополнительным проектам. А 34% убеждены, что ключ к выходу из ситуации — правильная расстановка приоритетов. Решение проблемы в смене деятельности видят 19% опрошенных, а 15% убеждены, что вправе попросить себе ассистента. К слову, 13% записываются на консультации к психологу, чтобы научиться выставлять личные границы.