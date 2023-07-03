Цикл стресса: Названо три опасных последствия переработок для организма

Чем выше стресс и потребность в концентрации внимания, тем дольше должен быть отдых у сотрудника, поэтому количество рабочих часов напрямую зависит от характера деятельности. Об этом Лайфу рассказала психолог Ирина Ульянова, комментируя информацию об увеличении продолжительности трудовой недели в России.

"Например, мы не можем сравнивать нагрузку врача и менеджера по продажам в человеко-часах, так как это совершенно разная ответственность и нагрузка на нервную систему", — пояснила она.

Психика и нервная система больше всего устают от необходимости принимать решения и понимания влияния своей работы на эмоциональную и физическую безопасность других людей, продолжила эксперт. Поэтому бессмысленно измерять возросшую нагрузку на сотрудников как среднюю температуру по больнице, лучше выводить показатели по каждой отдельной специальности. Ульянова также назвала минусы переработки для организма.

1. Снижается концентрация внимания, что может привести к ошибкам в документах или на дорогах. Кстати, жертвами телефонных мошенников чаще всего становятся люди с перегруженной нервной системой, из-за которой они не способны заметить ложь и увидеть безопасные варианты действий.

2. Повышается чувствительность. Нас могут вывести из себя мелочи, и реакция на рядовые события будет неадекватной. В глобальном масштабе это может привести к росту раздражительности среди населения и, как следствие, увеличится число конфликтных ситуаций.

3. Нервная система уходит в цикл стресса, и человек начинает игнорировать отдых вообще. Это чаще всего приводит к болезням и нервным срывам, которые трудно поддаются лечению.