Врач объяснила, откуда берётся "песок" в глазах

Врачи-офтальмологи всё чаще слышат от пациентов характерные жалобы на ощущение жжения и "песка" в глазах, периодическую расфокусировку зрения и слезотечение. Речь может идти о таком состоянии, как синдром сухого глаза. О том, почему возникает эта патология, читателям Лайфа рассказала врач-офтальмолог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском Мария Голобородько.

"Синдром сухого глаза представляет собой хроническое, как правило, двустороннее поражение, характеризующееся уменьшением продукции слезы или нарушением стабильности слёзной плёнки роговицы. Нарушение состава слезы на поверхности глаза индивидуально, так же как и подбор терапии. Как правило, проявления сухости усиливаются при сильном ветре, высокой температуре окружающей среды, низкой влажности, длительной зрительной нагрузке", — пояснила врач.

Почему же мы ощущаем подобные симптомы? Дело в том, что на поверхности глаза образуется многокомпонентная слёзная плёнка, состоящая из трёх слоёв: наружного (жирового), среднего (водянистого) и внутреннего (слизистого). При снижении продукции слезы или формировании неполноценной слёзной плёнки начинается раздражение передней поверхности роговицы. А при выраженной сухости может возникнуть значительное поражение, требующее серьёзного лечения, говорит офтальмолог.

"Причинами, вызывающими этот недуг, могут быть сухой климат, ветер, кондиционируемые или чрезмерно отапливаемые помещения, отсутствие регулярного моргания. Предрасполагающими факторами также являются зрелый возраст и женский пол. К группе риска относятся пациенты с сопутствующими эндокринными, ревматологическими и другими заболеваниями. Многим из них прописывают лекарственные препараты, снижающие продукцию слезы. Неправильное ношение контактных линз и перенесённые глазные операции тоже могут стать причиной развития синдрома", — перечислила собеседница Лайфа.