Регион

Уведомления отключены

1 августа, 14:51

Суд оставил сбежавшего в США Макса Покровского* в статусе иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с Макса Покровского*

<p>Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский*. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский*. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Замоскворецкий суд Москвы не стал исключать из списка иноагентов лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, который попытался обжаловать свой статус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение инстанции.

"В удовлетворении исковых требований Покровского* отказать", — зачитала решение судья.

Запретный плод: Как ломает артистов, которых отлучили от России после критики СВО

Запретный плод: Как ломает артистов, которых отлучили от России после критики СВО

Напомним, Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта. Решение принял Минюст РФ. Музыкант заявил, что внесение его имени в список является хайпом. В начале июля стало известно, что сбежавший в США артист обжаловал свой статус.

* Признан в России иностранным агентом.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров