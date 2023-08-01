Суд оставил сбежавшего в США Макса Покровского* в статусе иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с Макса Покровского*
Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский*. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Замоскворецкий суд Москвы не стал исключать из списка иноагентов лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, который попытался обжаловать свой статус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение инстанции.
"В удовлетворении исковых требований Покровского* отказать", — зачитала решение судья.
Напомним, Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта. Решение принял Минюст РФ. Музыкант заявил, что внесение его имени в список является хайпом. В начале июля стало известно, что сбежавший в США артист обжаловал свой статус.
* Признан в России иностранным агентом.