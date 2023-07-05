Сбежавший в США Макс Покровский пытается через суд избавиться от статуса иноагента

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* потребовал снять с него статус иноагента. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

По его информации, музыкант подал иск на Минюст в российский суд с требованием убрать его из реестра. Заседание назначено на 17 июля.