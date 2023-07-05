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5 июля, 09:48
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Сбежавший в США Макс Покровский пытается через суд избавиться от статуса иноагента

Mash: Макс Покровский подал иск к Минюсту с требованием снять статус иноагента

<p>Макс Покровский. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Макс Покровский. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* потребовал снять с него статус иноагента. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его информации, музыкант подал иск на Минюст в российский суд с требованием убрать его из реестра. Заседание назначено на 17 июля.

Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

Лайф напоминает, что Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта. Соответствующее решение принял Минюст РФ. Позже музыкант заявил, что внесение его имени в список иноагентов является хайпом.

* Признан в России иностранным агентом.

Иван Косицын
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    Комментарий

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    Олеся5 июля, 13:07

    Ну тупой)))) может ему еще орден какой дать за его слова? Некрасивый,неумный и неталантливый,а какое самомнение

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