Сбежавший в США рокер Макс Покровский объявлен иноагентом

Минюст России внёс в реестр иностранных агентов лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского* и ещё двух человек, сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами помимо музыканта признаны Сергей Бойко* и Георгий Чентемиров*. Та же участь постигла проект "Теплица социальных технологий"*, общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"* и объединение "Настоящая Россия"*.

А ранее стало известно, что суд рассмотрит административный протокол в отношении Макса Покровского. Ему вменялась статья "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ". 27 марта Хорошёвский районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении рокера. Сам музыкант сбежал в США, а где обитают другие уехавшие из России артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.