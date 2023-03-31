Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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31 марта, 18:22

Сбежавший в США рокер Макс Покровский объявлен иноагентом

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов лидера группы "Ногу свело" Макса Покровского

<p>Макс Покровский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy</p>

Макс Покровский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Минюст России внёс в реестр иностранных агентов лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского* и ещё двух человек, сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами помимо музыканта признаны Сергей Бойко* и Георгий Чентемиров*. Та же участь постигла проект "Теплица социальных технологий"*, общественное объединение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"* и объединение "Настоящая Россия"*.

А ранее стало известно, что суд рассмотрит административный протокол в отношении Макса Покровского. Ему вменялась статья "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ". 27 марта Хорошёвский районный суд Москвы прекратил административное дело в отношении рокера. Сам музыкант сбежал в США, а где обитают другие уехавшие из России артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.

Сбежал и пожалел: Что стало с рокером Максимом Покровским*, критиковавшим Россию

Сбежал и пожалел: Что стало с рокером Максимом Покровским*, критиковавшим Россию

*Признаны в России иностранными агентами.

Андрей Бражников
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