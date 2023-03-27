Суд прекратил дело лидера "Ногу свело" Покровского о дискредитации ВС РФ

Хорошёвский районный суд Москвы прекратил административное дело, которое ранее завели против лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского за дискредитацию ВС РФ. Причина — истечение срока привлечения к ответственности.

"Постановлением Хорошёвского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича, основателя группы "Ногу свело", по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности", — говорится в сообщении суда.