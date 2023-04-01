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1 апреля, 09:18
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Максим Покровский отреагировал на внесение в список иноагентов

Лидер группы "Ногу свело" Покровский назвал хайпом внесение в реестр иноагентов

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский* заявил, что внесение его имени в список иноагентов является хайпом.

"Популярность 2023, прости, Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", — написал музыкант в соцсетях.

Покровский также подчеркнул, что дело о дискредитации ВС РФ в его отношении было прекращено "пару дней назад".

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Лайф напоминает, что Покровского внесли в реестр иноагентов 31 марта. Соответствующее решение принял Минюст РФ.

* Признан в России иностранным агентом.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Никита Осипов
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