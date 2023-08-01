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1 августа, 14:57

В Петербурге решили судьбу фонтанов в День ВДВ

Водоканал Санкт-Петербурга решил не отключать фонтаны в День ВДВ

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Власти Санкт-Петербурга решили не выключать фонтаны в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), который ежегодно отмечается 2 августа. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Согласно принятому решению, городские фонтаны будут работать в штатном режиме с 9:00 до 22:00. Но власти оставили за собой право отключить фонтаны, если увидят массовое неподобающее поведение горожан в этот день.

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Ранее в Союзе десантников назвали "пьяной дурью" традицию купаться в фонтанах. Там заявили, что на самом деле среди бойцов ВДВ никогда не было подобной традиции, а занимаются этим лишь нетрезвые граждане, которые не могут придумать ничего лучше.

Николь Вербер
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