В Петербурге решили судьбу фонтанов в День ВДВ
Водоканал Санкт-Петербурга решил не отключать фонтаны в День ВДВ
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Власти Санкт-Петербурга решили не выключать фонтаны в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), который ежегодно отмечается 2 августа. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Согласно принятому решению, городские фонтаны будут работать в штатном режиме с 9:00 до 22:00. Но власти оставили за собой право отключить фонтаны, если увидят массовое неподобающее поведение горожан в этот день.
Ранее в Союзе десантников назвали "пьяной дурью" традицию купаться в фонтанах. Там заявили, что на самом деле среди бойцов ВДВ никогда не было подобной традиции, а занимаются этим лишь нетрезвые граждане, которые не могут придумать ничего лучше.