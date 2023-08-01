В Петербурге решили судьбу фонтанов в День ВДВ

Власти Санкт-Петербурга решили не выключать фонтаны в День Воздушно-десантных войск (ВДВ), который ежегодно отмечается 2 августа. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Согласно принятому решению, городские фонтаны будут работать в штатном режиме с 9:00 до 22:00. Но власти оставили за собой право отключить фонтаны, если увидят массовое неподобающее поведение горожан в этот день.