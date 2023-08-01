В жизни этих знаков зодиака началась белая полоса, ведь в августе им сопутствует удача

Наступает август — месяц возможностей и сюрпризов для трёх знаков зодиака. Астрологи обещают невероятные успехи, но они не свалятся на голову — придётся серьёзно потрудиться. Кому именно пора начинать вкалывать, чтобы достичь новых высот в этом месяце, рассказала Евгения Шустина.

Знак зодиака Овен

Каким знакам зодиака повезёт в августе? Фото © Freepik / drobotdean

В августе обладателям знака зодиака Овен обещают прибавку материальных благ, которые станут результатом их труда за предыдущие месяцы. Лидерские качества, упорство и старание этих личностей помогут получить бонус в виде повышения зарплаты, солидной премии или новой должности. Организованность и планирование действий носителями знака зодиака Овен помогут им достичь максимальной эффективности и финансовой стабильности в будущем. Рекомендации: быть организованными и планировать свои действия.

Знак зодиака Лев

Какой прогноз для Львов на конец лета: гороскоп на август. Фото © Freepik / prostooleh

Руководство готово вознаградить представителей знака зодиака Лев за старания, но следует понимать, что успех не свалится как по взмаху волшебной палочки. Нужно будет активно работать, проявлять настойчивость и находить решения в непростых условиях. Не стоит рисковать, но помните, что новая должность — новая ответственность. Рекомендации: активно работать над проектами, проявлять настойчивость и находить решения в сложных ситуациях.

"Их профессионализм и усердие не останутся незамеченными: руководство будет готово вознаградить Львов за достижения. Цели и планы будут легко осуществляться, а долгожданные мечты наконец-то сбудутся. Их уверенность и решительность помогут преодолеть любые преграды и достичь поставленных целей", — делится астролог.

Огненный знак зодиака Стрелец

Астрологический прогноз на август для знака зодиака Стрелец. Фото © Freepik

В разговоре с "Москвой 24" астролог рассказывает и про обладателей знака зодиака Стрелец. В августе 2023 года им откроются перспективы для саморазвития и профессионального роста, ведь амбициозность и смелость сопровождали их последние месяцы. Стрельцам не терпится расширять свои горизонты и стремиться к новым вершинам. Повышение зарплаты или более престижная должность — их всё это ждёт. Важно не проморгать момент и всегда стремиться к большему. Рекомендации: слушать интуицию и стремиться к новым вершинам.