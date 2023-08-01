Почему нельзя принимать душ перед полётом, но после — просто необходимо

Сборы в аэропорт — это всегда стресс, даже если вы летите в долгожданный отпуск. Поэтому перед выходом из дома многие принимают душ, чтобы чувствовать себя "свежими" на протяжении всего полёта. Но эксперты советуют этого не делать, ведь в результате может пострадать ваша кожа. И не только она.

Что нужно знать, если собираетесь лететь самолётом? Кадр из фильма © "Аэроплан". Режиссёр и сценарист — Д. Абрахамс / Kinopoisk.ru

Либерти Миллс, коуч по интегративной медицине и питанию, советует воздержаться от похода в душ перед полётом в силу ряда причин.

"Горячая вода и мыло сушат кожу, что в сочетании с сухим воздухом в салоне самолёта может привести к её раздражению. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого экзема или псориаз", — рассказывает эксперт.

Не нужно усердствовать и с мытьём шевелюры. Лишённая естественной влаги кожа головы из-за стресса во время полёта начнёт продуцировать избыток кожного сала. В итоге волосы могут стать ещё более жирными, чем были до.

Как правильно вести себя в самолёте. Кадр из фильма © "Аэроплан". Режиссёр и сценарист — Д. Абрахамс / Kinopoisk.ru

Поэтому водные процедуры лучше отложить на потом, призывает Миллс. Или в крайнем случае принять прохладный душ, если есть риск, что вы будете раздражать других пассажиров неприятными запахами.

А вот после полёта стоит сразу помыться, особенно если он был долгим. Причина вызовет у вас отвращение и заставит по прибытии в отель как можно быстрее достать из чемодана мочалку, утверждают учёные.

Почему перед долгим перелётом нельзя принимать душ? Кадр из фильма © "Аэроплан". Режиссёр и сценарист — Д. Абрахамс / Kinopoisk.ru

Дело в том, что в каждом самолёте есть свой микробиом — уникальный набор микроорганизмов. Он формируется в основном за счёт чешуек человеческой кожи, которые отслаиваются от пассажиров во время полёта. Исследования показывают, что бактерии и вирусы могут жить на подлокотниках, ремнях безопасности, шторках иллюминаторов, столиках, унитазах и других предметах в течение нескольких дней после уборки.

"Если перелёт короткий, то можно не беспокоиться. Но если вы летите далеко, чужеродные микроорганизмы могут поселиться на вашем теле всерьёз и надолго. Этого легко избежать, просто сходив в душ после заселения в отель", — рассказывает основатель компании SOS Serum Брюс Грин.