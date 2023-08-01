15-й день лунного календаря: Чего нельзя делать 1 августа 2023 года, когда Луна в Водолее
Большую часть дня главенствуют 15-е лунные сутки. Время искушения. А вкупе с ретроградной Венерой и полнолунием в знаке зодиака Водолей можно смело говорить, что вторник выдастся непростым.
Как прожить 15-е лунные сутки в гармонии, когда взошла мистическая Урожайная Луна? Обложка © Shutterstock
Вот и наступил первый день последнего летнего месяца, а вместе с ним — и 15-е лунные сутки. Так как Осетровая Луна сейчас полностью круглая, во вторник активизируется творческий процесс, представители знаков зодиака зарядятся вдохновением и откроют в себе желание заниматься искусством.
Чего можно ждать от 15-го дня лунного календаря и как его лучше провести? 31 июля в 20:46 начался новый лунный день, который продлится до 21:23 1 августа. Считается, что этот вторник будет особенно успешным для людей с активной жизненной позицией, настроенных добиться успеха. Однако, чтобы это случилось, придётся приложить немало усилий. Потому что Луна в знаке зодиака Водолей будет искушать сделать ошибку. И из-за полной фазы сил у светила может на это вполне хватить. Чтобы привлечь удачу в дела, выберите одежду красного и чёрного цвета. А уберечь от неурядиц сможет агат.
Что нельзя делать в 15-й лунный день, 1 августа 2023-го
Лунный календарь: что можно и чего нельзя делать во вторник, 1 августа, в полнолуние. Фото © Shutterstock
Урожайное суперлуние и так принесёт всем знакам зодиака определённые проблемы. Помочь, конечно, тоже сможет, но, чтобы минимизировать риск ошибиться и сломать все свои планы, стоит помнить, что в 15-е лунные сутки лучше не делать.
- Не стоит 1 августа реагировать на провокации и вступать в полемику. Ссоры могут на долгое время подпортить взаимоотношения с людьми.
- Велик риск оказаться в происшествии на дороге, поэтому по возможности перенесите важные визиты хотя бы на пару дней.
- По лунному календарю стрижка в этот день принесёт болезни и проблемы со здоровьем. А если планируете локоны красить, то разрешается только в тёмные оттенки.
- Всем, кто планирует на этот день свадьбу, лучше изменить свой выбор. Помимо того что 15-й лунный день для этого не очень подходит, так ещё и ретроградная Венера привнесёт потом в новоиспечённую семью проблем.
15-е лунные сутки: что можно делать
15-й день лунного календаря: почему в Осетровую Луну стоит прислушиваться к своей интуиции. Фото © Shutterstock
Помимо минусов есть во вторник и несколько важных плюсов и возможностей, которые подарит 15-й день лунного календаря. Важно прислушаться к напутствиям Вселенной и обратить внимание на определённые вещи. Тогда и дела пойдут в гору даже в такой непростой день, как 1 августа.
- В осетровое полнолуние можно и нужно проводить денежные обряды и просить у Луны покровительства, заряжаться энергией финансовой стабильности.
- Не торопитесь с решениями и позволяйте себе замедлиться на пару минут. Интуиция в 15-й день лунного календаря будет громкой. Она подскажет верное решение и не даст ошибиться.
- Полнолуние в знаке зодиака Водолей — идеальное время для любой умственной и творческой деятельности. Вы с лёгкостью поймаете вдохновение за хвост.
- 15-е лунные сутки, выпавшие на вторник, 1 августа, заряжены энергией. Можно смело копаться на грядках или проводить время в спортзале. Если заниматься с осторожностью, проблем не возникнет.
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