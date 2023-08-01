15-й день лунного календаря: Чего нельзя делать 1 августа 2023 года, когда Луна в Водолее

Вот и наступил первый день последнего летнего месяца, а вместе с ним — и 15-е лунные сутки. Так как Осетровая Луна сейчас полностью круглая, во вторник активизируется творческий процесс, представители знаков зодиака зарядятся вдохновением и откроют в себе желание заниматься искусством.

Чего можно ждать от 15-го дня лунного календаря и как его лучше провести? 31 июля в 20:46 начался новый лунный день, который продлится до 21:23 1 августа. Считается, что этот вторник будет особенно успешным для людей с активной жизненной позицией, настроенных добиться успеха. Однако, чтобы это случилось, придётся приложить немало усилий. Потому что Луна в знаке зодиака Водолей будет искушать сделать ошибку. И из-за полной фазы сил у светила может на это вполне хватить. Чтобы привлечь удачу в дела, выберите одежду красного и чёрного цвета. А уберечь от неурядиц сможет агат.

Что нельзя делать в 15-й лунный день, 1 августа 2023-го

Лунный календарь: что можно и чего нельзя делать во вторник, 1 августа, в полнолуние. Фото © Shutterstock

Урожайное суперлуние и так принесёт всем знакам зодиака определённые проблемы. Помочь, конечно, тоже сможет, но, чтобы минимизировать риск ошибиться и сломать все свои планы, стоит помнить, что в 15-е лунные сутки лучше не делать.

Не стоит 1 августа реагировать на провокации и вступать в полемику. Ссоры могут на долгое время подпортить взаимоотношения с людьми.

Велик риск оказаться в происшествии на дороге, поэтому по возможности перенесите важные визиты хотя бы на пару дней.

По лунному календарю стрижка в этот день принесёт болезни и проблемы со здоровьем. А если планируете локоны красить, то разрешается только в тёмные оттенки.

Всем, кто планирует на этот день свадьбу, лучше изменить свой выбор. Помимо того что 15-й лунный день для этого не очень подходит, так ещё и ретроградная Венера привнесёт потом в новоиспечённую семью проблем.

15-е лунные сутки: что можно делать

15-й день лунного календаря: почему в Осетровую Луну стоит прислушиваться к своей интуиции. Фото © Shutterstock

Помимо минусов есть во вторник и несколько важных плюсов и возможностей, которые подарит 15-й день лунного календаря. Важно прислушаться к напутствиям Вселенной и обратить внимание на определённые вещи. Тогда и дела пойдут в гору даже в такой непростой день, как 1 августа.