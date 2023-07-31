Осетровая Луна – 2023: Денежный ритуал, который обязательно нужно провести в полнолуние 1 августа

Осетровое, или урожайное, фруктовое, полнолуние вот-вот случится: уже 1 августа в 21:31 по московскому времени. На небе практически круглый спутник Земли можно было видеть и накануне, но всё же на 100% полным светило станет только завтра. Осетровое суперлуние — время, когда можно закинуть "финансовую удочку" и выловить отличный денежный улов. Рассказываем, что нужно знать о полнолунии в знаке зодиака Водолей 1 августа 2023 года и какой важный ритуал сделать в Осетровую Луну.

Суперлуние 2023 года — чего ждать от светила 1 августа

Первое полнолуние в августе 2023-го: когда случится Осетровая Луна. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Что такое суперлуние и когда оно будет в августе 2023 года? Это особое время, когда Луна находится на самом близком расстоянии от Земли. Иными словами, когда полнолуние совпадает с перигеем. Осетровая Луна как раз такой и является: отличительной особенностью считается насыщенный жёлтый оттенок светила и его непривычно большой размер на звёздном небе.

Названий у суперлуния 1 августа 2023 года несколько. Самое распространённое — осетровое, но есть ещё варианты: Урожайная Луна, Фруктовая Луна, Кукурузная Луна, Рисовая Луна и Черешневая Луна. Все названия связаны с периодами сбора урожая или из-за индейских корней. Кстати, древние народы даровали первому полнолунию в августе также названия Красная Луна и Луна первого полёта.

Как Осетровая Луна повлияет на все знаки зодиака

Каким окажется суперлуние для всех знаков зодиака, как людям стоит себя вести 1 августа 2023 года? Фото © Freepik / kjpargeter, © Shutterstock

Осётр — рыба особенная, дорогая. Полнолуние 1 августа 2023 года, названное в её честь, считается мистически удачным для финансовых дел. Можно зарядиться энергией светила и настроить свои денежные потоки на большую прибыль.

В осетровое полнолуние, которое произойдёт в знаке зодиака Водолей, люди почувствуют прилив вдохновения. Все представители зодиакального круга словно наяву услышат голос внутреннего я, вспомнят о мечтах и целях, поймут, в какую сторону нужно двигаться. Но стоит быть осторожными, потому как Урожайная Луна также откроет все потаённые уголки человеческой души и знаки зодиака могут из-за этого ощущать себя чересчур чувствительными и эмоциональными.

Луна оказывает большое влияние на природу и человека. В прежние времена верили, что в полнолуние активизируются вампиры и оборотни. Но и обычные люди могут реально почувствовать на себе действие полной Луны. В эти дни обостряются психические заболевания, нарушается сон, люди и животные становятся более беспокойными, повышается уровень агрессии. Считается, что в эти дни случается больше автомобильных аварий и нападений животных на человека. Аделина Блэкмун — экстрасенс

Чего нельзя делать в полнолуние в знаке зодиака Водолей 1 августа 2023 года

Чего нельзя делать в суперлуние 1 августа и чем опасна Урожайная Луна. Фото © Shutterstock

"В полнолуние не стоит начинать новые проекты и бизнес. Любые планы в этот день с лёгкостью рушатся. Не стоит заниматься тяжёлой или сложной работой. Крупные покупки могут оказаться неудачными или быстро разочаруют", — рассказывает экстрасенс Аделина Блэкмун.

И это не все ограничения на суперлуние 1 августа. Вот ещё несколько вещей, которые в осетровое полнолуние по возможности делать не стоит: Устраиваться на работу или запускать крупные проекты.

Манипулировать деньгами: совершать сделки, брать в долг или одалживать.

Усердствовать на работе: важные дела стоит перенести, ведь в Урожайную Луну они могут сорваться или пойти не по плану.

Не ссориться и не проявлять агрессию по отношению к окружающим. Суперлуние в знаке зодиака Водолей будет провоцировать на конфликты, возможны вспышки гнева и приступы раздражительности.

Есть возможность попасть в неприятность на дороге, лучше не устраивать переезд и отказаться от командировок.

Как привлечь деньги в Осетровую Луну: ритуал от эзотерика

Но у полнолуния есть и плюсы. Во-первых, оно пробуждает скрытые таланты и творческие силы. Полнолуние благоприятно для реализации творческих идей, успех в эти дни чаще всего приходит к писателям, художникам, дизайнерам, блогерам и т.д. Аделина Блэкмун — экстрасенс

Во-вторых, по словам эзотерика, осетровое полнолуние 1 августа 2023 года — отличное время для проведения разнообразных ритуалов, в том числе обрядов для привлечения денег. И вот каким действенным советом с Лайфом поделилась экстрасенс Аделина Блэкмун.

Как в Осетровую Луну привлечь деньги: ритуал, который нужно провести 1 августа 2023 года. Фото © Shutterstock

"Обряд можно проводить перед окном или на улице. Важно, чтобы свет полной Луны падал на вас. Положите на подоконник деньги, серебряные (белые) монеты и купюры так, чтобы они находились в круге лунного света. Посмотрите на Луну, почувствуйте, как её свет проходит сквозь вас. Поблагодарите светило за всё, что имеете. Возьмите в руки любую купюру и символически предложите её Осетровой Луне, мысленно попросив о помощи и приумножении своего благосостояния. Монеты и купюры можно оставить на подоконнике до утра. Затем все деньги стоит убрать в кошелёк. Их можно будет потратить, кроме купюры, которую вы символически подарили Луне. Она талисман, её нужно носить в кошельке до следующего полнолуния. Чтобы усилить действие ритуала, три монетки, заряженные лунной энергией, следует положить в отдельный кармашек в одежде или сумке и всегда носить с собой", — рассказала эксперт.