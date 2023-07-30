Как по дате рождения определить предназначение и зачем пришли в свой род

Вероятно, каждый из нас задавался вопросом о жизненной миссии, о том, для чего родился. Один из способов понять своё предназначение — обратиться к нумерологии. В этой статье мы рассмотрим, как по числам даты рождения определить свою кармическую задачу и узнать, какая у вас миссия в этой жизни.

Какая кармическая задача у тех, кто родился в январе

Если вы родились в январе, то, вероятно, являетесь опытной и старой душой. Ваш кармический долг заключается в помощи брату или сестре, которые нарушили множество космических законов и не могут решить свои задачи самостоятельно. Важно поддерживать хорошие отношения с родственниками и оказывать всяческое содействие, если они просят.

Какое предназначение у людей, рождённых в феврале

Родившиеся в феврале обычно учатся выстраивать и поддерживать хорошие и уважительные отношения со старшим поколением. Ваша кармическая задача заключается в том, чтобы максимально не зависеть от решений матери. Наверняка вы замечали, что они не всегда вам подходят.

Нумерология: определение кармической задачи по дате рождения. Фото © Shutterstock

Март — предназначение по жизни

Если вы родились в марте, кармическая задача — научиться быть самостоятельным и не зависеть от решений матери. Ваши взаимоотношения часто бывают сложными, так как родительницы, которые выбираются душой, слишком упрямы. Мать может чувствовать свою власть над ребёнком, особенно в младшем возрасте, что потом приведёт к негативным последствиям.

Как понять смысл жизни, если родился в апреле

Родившиеся в апреле взяли на себя 50% кармы отца. Они призваны помочь родителю, у которого нарушены космические законы, решить свои задачи. Важно поддерживать хорошие отношения без осуждения и оказывать содействие там, где отец об этом попросит.

Как по дате рождения определить своё предназначение: май

Кармическая задача, если вы родились в мае, тоже связана с родителями. В этой жизни нужно помогать отрабатывать космический долг матери. У рождённых в мае родительницы обычно проблемные, в прошлом много раз совершившие кармические преступления. Поэтому справиться со своими задачами без помощи детей не смогут. Не осуждайте и содействуйте искуплению души мамы.

Какие цели стоят перед людьми, рождёнными в разное время года? Фото © Shutterstock

Как понять, что делать с жизнью тем, кто родился в июне

Люди, родившиеся в июне, пришли на этот свет, чтобы создать и сохранить семью, научиться уважать и осознавать ценность таких отношений. Правда, личности с днём рождения в первый летний месяц иногда бывают склонными больше к реализации личных амбиций. Кармический долг — не дать семье распасться.

Июль — предназначение по дате рождения

Если вы родились в июле, ваша кармическая задача заключается в переводе своего рода на другую географическую локацию. Важно перевезти кого-то из родителей или близких родственников, а не только самому переехать. В случае когда это невозможно, задача минимум — наращивать интеллектуальные способности, чтобы поднять планку достижений у всего рода.

Родились в августе — какая цель в жизни?

Если вы пришли на свет в августе, кармическая задача — примирение родителей. Ребёнок должен стать объединяющим звеном между папой и мамой, а не наоборот. Иногда взрослые изначально имеют мало шансов на продолжительную совместную счастливую жизнь, но всегда есть исключения.

Как определить своё предназначение по дате рождения? Фото © Shutterstock

Зачем приходят души, родившиеся в сентябре

Души, которые приходят в сентябре, пришли за талантом рода — это их кармическая обязанность. Также у рождённых в первый осенний месяц может быть экстрасенсорное чутьё, если такой дар был у кого-то из предков.

Предназначение людей, родившихся в октябре

Родившиеся в октябре могут принять финансовый потенциал своего рода. Важно помнить, что его нужно заслужить, а не брать силой. Полученные блага следует приумножать, а не проматывать, так как они способны помочь не только вам, но и нескольким будущим поколениям вашей семьи.

Какой смысл жизнь у ноябрьских детей

Души, которые приходят в ноябре, обычно настоящие борцы. Важно направлять эту силу на конструктивное решение задач — это ваш кармический долг. Иначе могут начаться бесконечный поиск врагов и конфликты. Подойдут профессии в социальной сфере, медицине и образовании.

Как понять свою кармическую задачу по дате рождения? Фото © Shutterstock

Как определить цель, если родились в декабре

Души приходят в декабре, чтобы научиться слушать и слышать других. И именно это становится её основной кармической задачей. Также целью часто оказываются примирение и разрешение конфликтов в своём роду.