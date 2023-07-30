Как по дате рождения определить предназначение и зачем пришли в свой род
Иногда в жизни бывают моменты, когда невольно задумываешься, а правильный ли жизненный путь для себя выбрал. Но способ проверить, зачем вы пришли в этот мир, есть! Нужна только дата рождения.
Кармический долг: как по дате рождения определить предназначение. Обложка © Getty Images
Вероятно, каждый из нас задавался вопросом о жизненной миссии, о том, для чего родился. Один из способов понять своё предназначение — обратиться к нумерологии. В этой статье мы рассмотрим, как по числам даты рождения определить свою кармическую задачу и узнать, какая у вас миссия в этой жизни.
Какая кармическая задача у тех, кто родился в январе
Если вы родились в январе, то, вероятно, являетесь опытной и старой душой. Ваш кармический долг заключается в помощи брату или сестре, которые нарушили множество космических законов и не могут решить свои задачи самостоятельно. Важно поддерживать хорошие отношения с родственниками и оказывать всяческое содействие, если они просят.
Какое предназначение у людей, рождённых в феврале
Родившиеся в феврале обычно учатся выстраивать и поддерживать хорошие и уважительные отношения со старшим поколением. Ваша кармическая задача заключается в том, чтобы максимально не зависеть от решений матери. Наверняка вы замечали, что они не всегда вам подходят.
Нумерология: определение кармической задачи по дате рождения. Фото © Shutterstock
Март — предназначение по жизни
Если вы родились в марте, кармическая задача — научиться быть самостоятельным и не зависеть от решений матери. Ваши взаимоотношения часто бывают сложными, так как родительницы, которые выбираются душой, слишком упрямы. Мать может чувствовать свою власть над ребёнком, особенно в младшем возрасте, что потом приведёт к негативным последствиям.
Как понять смысл жизни, если родился в апреле
Родившиеся в апреле взяли на себя 50% кармы отца. Они призваны помочь родителю, у которого нарушены космические законы, решить свои задачи. Важно поддерживать хорошие отношения без осуждения и оказывать содействие там, где отец об этом попросит.
Как по дате рождения определить своё предназначение: май
Кармическая задача, если вы родились в мае, тоже связана с родителями. В этой жизни нужно помогать отрабатывать космический долг матери. У рождённых в мае родительницы обычно проблемные, в прошлом много раз совершившие кармические преступления. Поэтому справиться со своими задачами без помощи детей не смогут. Не осуждайте и содействуйте искуплению души мамы.
Какие цели стоят перед людьми, рождёнными в разное время года? Фото © Shutterstock
Как понять, что делать с жизнью тем, кто родился в июне
Люди, родившиеся в июне, пришли на этот свет, чтобы создать и сохранить семью, научиться уважать и осознавать ценность таких отношений. Правда, личности с днём рождения в первый летний месяц иногда бывают склонными больше к реализации личных амбиций. Кармический долг — не дать семье распасться.
Июль — предназначение по дате рождения
Если вы родились в июле, ваша кармическая задача заключается в переводе своего рода на другую географическую локацию. Важно перевезти кого-то из родителей или близких родственников, а не только самому переехать. В случае когда это невозможно, задача минимум — наращивать интеллектуальные способности, чтобы поднять планку достижений у всего рода.
Родились в августе — какая цель в жизни?
Если вы пришли на свет в августе, кармическая задача — примирение родителей. Ребёнок должен стать объединяющим звеном между папой и мамой, а не наоборот. Иногда взрослые изначально имеют мало шансов на продолжительную совместную счастливую жизнь, но всегда есть исключения.
Как определить своё предназначение по дате рождения? Фото © Shutterstock
Зачем приходят души, родившиеся в сентябре
Души, которые приходят в сентябре, пришли за талантом рода — это их кармическая обязанность. Также у рождённых в первый осенний месяц может быть экстрасенсорное чутьё, если такой дар был у кого-то из предков.
Предназначение людей, родившихся в октябре
Родившиеся в октябре могут принять финансовый потенциал своего рода. Важно помнить, что его нужно заслужить, а не брать силой. Полученные блага следует приумножать, а не проматывать, так как они способны помочь не только вам, но и нескольким будущим поколениям вашей семьи.
Какой смысл жизнь у ноябрьских детей
Души, которые приходят в ноябре, обычно настоящие борцы. Важно направлять эту силу на конструктивное решение задач — это ваш кармический долг. Иначе могут начаться бесконечный поиск врагов и конфликты. Подойдут профессии в социальной сфере, медицине и образовании.
Как понять свою кармическую задачу по дате рождения? Фото © Shutterstock
Как определить цель, если родились в декабре
Души приходят в декабре, чтобы научиться слушать и слышать других. И именно это становится её основной кармической задачей. Также целью часто оказываются примирение и разрешение конфликтов в своём роду.
Знание кармической задачи и миссии в жизни точно помогут более глубоко понять нашу сущность. Но не стоит забывать, что есть ещё множество других способов найти своё предназначение. Это может быть самоанализ, общение с людьми, поиск увлечений и талантов. Главное — не останавливаться на месте и двигаться вперёд.