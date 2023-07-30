Эти 7 волшебных способов научат и денег в долг не дать, и отношения не испортить

Давать или не давать взаймы — каждый решает сам. Понятно, если это близкий человек, то всеми силами мы пытаемся помочь. Но если о деньгах просит дальний родственник, коллега или просто знакомый, то стоит хорошенько подумать, прежде чем расстаться с кровными. Эти советы помогут сохранить денежку и не поставить отношения под угрозу разрыва.

1. Предложите альтернативу

Иногда одалживание денег может быть не лучшим решением. Вместо прямого отказа изучите альтернативные способы помочь другу, не подвергая риску свои финансы. Порекомендуйте, где можно подзаработать, спросите, чем вы можете помочь помимо денег, расскажите о своих методах экономить финансы, составьте вместе резюме.

2. Расскажите, у кого ещё можно одолжить

Поделитесь адресной помощью, может, среди ваших знакомых есть те, кто не против дать в долг. Фото © Freepik

Расскажите о проблеме своим знакомым, возможно, среди них есть условный меценат-благотворитель или товарищ с накоплениями. Если вы знаете такого щедрого человека в своём кругу общения — обязательно подскажите, как с ним можно связаться. Некоторым людям расставаться с деньгами и давать в долг гораздо легче.

3. Немного преувеличьте причину отказа

Скажите, что отложили финансы на крупную покупку либо их количество строго рассчитано вплоть до зарплаты. Помогут также фразы "Сам сижу без денег", "Прости, брат, мне как раз взнос за кредит платить / вещь покупать", "Сам откладываю дочери на подарок" и прочие отмазки. Общих фраз достаточно, чтобы дать понять приятелю, что он не получит желаемого.

4. "Обратитесь позже!"

Скажите, что пока не можете помочь из-за отсутствия денег, но позднее они, возможно, появятся. Фото © Shutterstock

Это хитрая тактика ухода от ответа: вы не обещаете ничего определённого, не соглашаясь и не отказывая. Можете сказать, что через некоторое время по той или иной причине с деньгами будет посвободнее. Скорее всего, ваш знакомый не будет ждать и попытается взять в долг в другом месте. Этот способ хорош своей мягкостью — на вас точно никто не обидится.

5. Сочувствие и поддержка вместо денег

Выражайте сочувствие и понимание, показывая, что вы искренне заботитесь о благополучии товарища. Выслушайте и дайте выразить ему или ей все свои чувства относительно проблемы с деньгами. Попробуйте дать понять знакомому, что вы цените дружбу и можете поддержать эмоционально, но не деньгами.

6. Признаться, что боитесь испортить отношения

Признайтесь, что боитесь испортить близкие отношения финансовыми вопросами. Фото © Freepik

Народная мудрость гласит: "Где начинаются деньги, там кончается дружба". Люди давно проверили на себе все трудности при кредитовании знакомых и коллег. Финансовый долг мешает личным отношениям, делая их зависимыми и некомфортными. Признайтесь товарищу, что ваши отношения настолько ценны, что вы просто не позволите себе разрушить их денежными вопросами.

7. "Дело не в тебе, это мой принцип!"