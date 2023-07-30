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Опубликовано 30 июля 2023, 10:00
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6 богоподобных актёров из СССР, от чьей красоты невозможно взгляд оторвать

Оглавление
1. Александр Абдулов
2. Олег Янковский
3. Сергей Жигунов
4. Андрей Миронов
5. Василий Лановой
6. Игорь Костолевский

Ослепительно привлекательные, завораживающе харизматичные — советские актёры, в которых влюблялись с первого взгляда. Представляем знаменитостей, чья красота была и остаётся эталонной.

Эти актёры советского кино витали во снах и мечтах у многих женщин того времени. Они покоряли сердца не только харизмой и актёрским мастерством, но и ослепительной красотой. Да что скрывать, и сейчас многие отметили бы этих мужчин как красивых. Итак, всем женщинам приготовиться — показываем самых эталонно красивых актёров из СССР, от которых невозможно оторвать взгляд.

1. Александр Абдулов

Александр Абдулов — обаятельный хулиган, секс-символ СССР. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Александр Абдулов — обаятельный хулиган, секс-символ СССР. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Своим магнетическим обаянием и проникновенными глазами Александр Абдулов покорил кинематографический мир СССР. В его лёгкое изображение романтических героев, обаятельных хулиганов и загадочных персонажей влюблялись толпы преданных поклонниц. Всесоюзная популярность пришла к нему в 25 лет после съёмок в картине "Обыкновенное чудо", где Абдулов сыграл Медведя — таинственного, мистического и необыкновенно обаятельного героя. И в стране, где "секса не было", появился настоящий секс-символ.

2. Олег Янковский

Классические черты и величавое выражение лица Олега Янковского покорили сердца многих советских женщин. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Классические черты и величавое выражение лица Олега Янковского покорили сердца многих советских женщин. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Классические черты, величавое выражение лица и пристальный взгляд Олега Янковского обладали неописуемой привлекательностью. Актёр подарил отечественному кинематографу незабываемых персонажей, сыграв в лентах "Щит и меч", "Служили два товарища", "Звезда пленительного счастья", "Мой ласковый и нежный зверь", "Обыкновенное чудо" и многих-многих других. Его умение вдохнуть жизнь в разноплановые роли оставило неизгладимый след в советском кино.

3. Сергей Жигунов

Сергей Жигунов — гардемарин с кучерявыми волосами и пронзительным взглядом. Фото © YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Сергей Жигунов — гардемарин с кучерявыми волосами и пронзительным взглядом. Фото © YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Этот товарищ гардемарин с курчавыми волосами, острыми скулами, пухлыми губами и пронзительными глазами пленил многих советских женщин. Ну чем Сергей Жигунов не современный секс-символ? Изображал ли этот джентльмен романтических персон или героических, его обезоруживающая улыбка заставляла всех советских девчонок прильнуть к экрану. Свою первую роль в кино сыграл в 1983 году в фильме "Признать виновным". За короткий срок Сергей сумел добиться больших успехов в кино. Он снимался в серии фильмов о российских гардемаринах, в обеих частях фильма"Сердца трёх", "По главной улице с оркестром" и принял участие ещё во многих других картинах.

4. Андрей Миронов

Андрей Миронов — икона советского кинематографа с лучезарной улыбкой. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Андрей Миронов — икона советского кинематографа с лучезарной улыбкой. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Мальчишеское обаяние и лучезарная улыбка Андрея Миронова озаряли экран сиянием. Его врождённый талант как к комедии, так и к драме в равной степени понравился публике, сделав мужчину заветной звездой СССР. Его можно назвать настоящей иконой советского кинематографа, режиссёры любили Миронова за непревзойдённый талант и космическую привлекательность, которой не было ни у кого. Его образ Остапа Бендера в фильме "12 стульев" стал одним из классических и запоминающихся. А послужной список актёра насчитывает более 60 картин, среди которых: "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Человек с бульвара Капуцинов". Кстати, Миронов родился 8 марта. Его родители шутили, что Андрей — подарок всем женщинам в их праздник. В принципе так и было.

5. Василий Лановой

Василий Лановой — лучший актёр СССР, символ элегантности и утончённости. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Василий Лановой — лучший актёр СССР, символ элегантности и утончённости. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Изящная манера поведения и аристократическая осанка Василия Ланового сделали его символом элегантности и утончённости Советского Союза. Поразительная внешность и классические черты лица знаменитости излучали ауру вневременной изысканности. Лановой — один из самых ярких советских актёров. Практически каждая его роль становилась событием. Самыми запоминающимися были в картинах "Алые паруса", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и "Дни Турбиных". По опросам журнала "Советский экран", кинокартина "Офицеры" была названа фильмом года, а Василий Лановой — лучшим актёром 1971 года. Но и женщин он выбирал под стать себе. Первая и третья жёны — одни из самых красивых артисток страны.

6. Игорь Костолевский

Игорь Костолевский — обаятельный и романтический герой с благородной внешностью. Фото © ТАСС / Александр Шогин и Валерий Христофоров

Игорь Костолевский — обаятельный и романтический герой с благородной внешностью. Фото © ТАСС / Александр Шогин и Валерий Христофоров

Костолевского и Абдулова разделяло пять лет, но объединяло схожее амплуа. Александр Гаврилович даже шутил на эту тему: "Пробуюсь я, а снимается Костолевский". Но, в отличие от Абдулова, которому идеально подходили роли обаятельных хулиганов и сердцеедов, Костолевский олицетворял собой обаятельный типаж романтического героя. Сегодня его назвали бы "мажором" — он родился в семье начальника "Экспортлеса". В театре и кино за актёром с благородной внешностью, бархатным голосом и хорошими манерами закрепилось амплуа героя-любовника, мелодраматического персонажа. Вневременная романтическая аура Игоря и глубокие, проникновенные глаза сделали его воплощением трогательного парня во многих ролях. Популярность Костолевскому принесла роль декабриста Анненкова в картине "Звезда пленительного счастья", роль разведчика в картине "Тегеран-43". Множество разноплановых ролей актёр сыграл и на театральных подмостках.

Нейросеть показала, как выглядели бы знаменитые актёры СССР в образах Барби и Кена
Нейросеть показала, как выглядели бы знаменитые актёры СССР в образах Барби и Кена
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ТАСС / Людмила Пахомова, Валентин Мастюков

Виктория Дитрих
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