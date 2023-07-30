6 богоподобных актёров из СССР, от чьей красоты невозможно взгляд оторвать

Эти актёры советского кино витали во снах и мечтах у многих женщин того времени. Они покоряли сердца не только харизмой и актёрским мастерством, но и ослепительной красотой. Да что скрывать, и сейчас многие отметили бы этих мужчин как красивых. Итак, всем женщинам приготовиться — показываем самых эталонно красивых актёров из СССР, от которых невозможно оторвать взгляд.

1. Александр Абдулов

Александр Абдулов — обаятельный хулиган, секс-символ СССР. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Своим магнетическим обаянием и проникновенными глазами Александр Абдулов покорил кинематографический мир СССР. В его лёгкое изображение романтических героев, обаятельных хулиганов и загадочных персонажей влюблялись толпы преданных поклонниц. Всесоюзная популярность пришла к нему в 25 лет после съёмок в картине "Обыкновенное чудо", где Абдулов сыграл Медведя — таинственного, мистического и необыкновенно обаятельного героя. И в стране, где "секса не было", появился настоящий секс-символ.

2. Олег Янковский

Классические черты и величавое выражение лица Олега Янковского покорили сердца многих советских женщин. Фото © ТАСС / Александр Коньков

Классические черты, величавое выражение лица и пристальный взгляд Олега Янковского обладали неописуемой привлекательностью. Актёр подарил отечественному кинематографу незабываемых персонажей, сыграв в лентах "Щит и меч", "Служили два товарища", "Звезда пленительного счастья", "Мой ласковый и нежный зверь", "Обыкновенное чудо" и многих-многих других. Его умение вдохнуть жизнь в разноплановые роли оставило неизгладимый след в советском кино.

3. Сергей Жигунов

Сергей Жигунов — гардемарин с кучерявыми волосами и пронзительным взглядом. Фото © YouTube / FSUE Mosfilm cinema concern

Этот товарищ гардемарин с курчавыми волосами, острыми скулами, пухлыми губами и пронзительными глазами пленил многих советских женщин. Ну чем Сергей Жигунов не современный секс-символ? Изображал ли этот джентльмен романтических персон или героических, его обезоруживающая улыбка заставляла всех советских девчонок прильнуть к экрану. Свою первую роль в кино сыграл в 1983 году в фильме "Признать виновным". За короткий срок Сергей сумел добиться больших успехов в кино. Он снимался в серии фильмов о российских гардемаринах, в обеих частях фильма"Сердца трёх", "По главной улице с оркестром" и принял участие ещё во многих других картинах.

4. Андрей Миронов

Андрей Миронов — икона советского кинематографа с лучезарной улыбкой. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Мальчишеское обаяние и лучезарная улыбка Андрея Миронова озаряли экран сиянием. Его врождённый талант как к комедии, так и к драме в равной степени понравился публике, сделав мужчину заветной звездой СССР. Его можно назвать настоящей иконой советского кинематографа, режиссёры любили Миронова за непревзойдённый талант и космическую привлекательность, которой не было ни у кого. Его образ Остапа Бендера в фильме "12 стульев" стал одним из классических и запоминающихся. А послужной список актёра насчитывает более 60 картин, среди которых: "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Трое в лодке, не считая собаки" и "Человек с бульвара Капуцинов". Кстати, Миронов родился 8 марта. Его родители шутили, что Андрей — подарок всем женщинам в их праздник. В принципе так и было.

5. Василий Лановой

Василий Лановой — лучший актёр СССР, символ элегантности и утончённости. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Изящная манера поведения и аристократическая осанка Василия Ланового сделали его символом элегантности и утончённости Советского Союза. Поразительная внешность и классические черты лица знаменитости излучали ауру вневременной изысканности. Лановой — один из самых ярких советских актёров. Практически каждая его роль становилась событием. Самыми запоминающимися были в картинах "Алые паруса", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны" и "Дни Турбиных". По опросам журнала "Советский экран", кинокартина "Офицеры" была названа фильмом года, а Василий Лановой — лучшим актёром 1971 года. Но и женщин он выбирал под стать себе. Первая и третья жёны — одни из самых красивых артисток страны.

6. Игорь Костолевский

Игорь Костолевский — обаятельный и романтический герой с благородной внешностью. Фото © ТАСС / Александр Шогин и Валерий Христофоров