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30 июля, 09:55

Пляжи Сочи после шторма вновь открыты для купания

В Сочи после шторма вновь открыли пляжи для отдыхающих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что в пятницу, 28 июля, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. В целях безопасности местные пляжи закрыли для граждан.

Мусор вместо туристов: Появилось видео с разгромленным штормом пляжем в Сочи

Мусор вместо туристов: Появилось видео с разгромленным штормом пляжем в Сочи

Ранее стало известно, что во время сильного шторма в Сочи утонула девушка. Она купалась на диком пляже. Чуть позже на сочинском пляже Кудепсты туристы обнаружили тело мужчины. Погибшего волной вынесло на огромные камни, где его и нашли отдыхающие.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Иван Косицын
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