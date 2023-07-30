Пляжи Сочи после шторма вновь открыты для купания

В Сочи после шторма вновь открыли пляжи для отдыхающих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Отметим, что в пятницу, 28 июля, в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. В целях безопасности местные пляжи закрыли для граждан.