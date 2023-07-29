Девушка погибла в Сочи во время купания на диком пляже
SHOT: Во время сильного шторма в Сочи 28 июля утонула девушка
Во время сильного шторма в Сочи, который прошёл 28 июля, погиб минимум один человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По информации телеграм-канала, накануне вечером девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм. В итоге она начала тонуть. На помощь пришли местные жители, которые пытались откачать девушку и вызвали скорую. Однако приехавшие врачи лишь констатировали смерть.
Ранее Лайф писал, что не менее 13 летевших в Сочи самолётов ушли на запасной аэродром из-за штормового ветра. Экипажи были перенаправлены на запасной аэродром Минеральных Вод.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов