Магнитные бури в августе 2023 года — прогноз неблагоприятных дней Лайф собрал всю имеющуюся на сегодня информацию о том, когда в августе 2023 года будут магнитные бури, с какой мощностью они пройдутся по Земле и каким образом можно от них скрыться. Обо всём этом читайте в нашем материале. 30 июля, 21:01 Затяжной магнитный шторм уровня G1 разразится над нашей планетой 13 и 14 августа. Фото © Javier Miranda / Unsplash

Практически каждый день наша планета сталкивается с так называемыми магнитными бурями — сложными метеорологическими явлениями, которые возникают из-за активности Солнца. Их появление связано со вспышками на небесном светиле, оказывающими зачастую отрицательное и даже губительное влияние на работу техники и самочувствие людей. Поэтому важно знать, когда именно произойдёт та или иная магнитная буря и с какой силой.

Специалисты, проводящие исследования и наблюдения за Солнцем, замеряют необходимые показания и затем публикуют свои отчёты в свободном доступе, по которым люди составляют таблицы, где можно узнать о вероятных геомагнитных штормах и спланировать свою повседневную деятельность так, чтобы перенести их максимально легко, насколько это возможно.



Прогноз магнитных бурь на август-2023

Август 2023 года будет довольно спокойным на магнитные бури, неблагоприятных дней для людей с метеочувствительностью ожидается не так много. Но в любом случае магнитные бури средней и сильной мощности принесут немало проблем со здоровьем, поэтому необходимо основательно подготовиться к этому явлению.

Календарь магнитных бурь на август 2023 года. Инфографика © LIFE

К сожалению, наука пока не может давать долгосрочных и точных прогнозов о геоштормах, ведь магнитное поле нашей планеты меняется часто и быстро, поэтому некоторые бури предсказать практически невозможно. А вот приблизительный прогноз специалисты составить могут.

С 1 августа по 2 августа будут ощущаться атмосферные атаки силой два балла, с 2 августа до 4 августа мощность ударов возрастёт до трёх баллов.

будут ощущаться атмосферные атаки силой два балла, с мощность ударов возрастёт до трёх баллов. С 4 августа до 13 августа можно ожидать умеренный фон на уровне двух баллов.

можно ожидать умеренный фон на уровне двух баллов. Затяжной магнитный шторм уровня G1 разразится над нашей планетой 13 и 14 августа . Затем геомагнитный фон ещё раз незначительно повысится 15 августа .

. Затем геомагнитный фон ещё раз незначительно повысится . С 18 августа и до 29 августа возмущений не будет, сила геомагнитных ударов составит всего один балл.

возмущений не будет, сила геомагнитных ударов составит всего один балл. Однако с 29 августа и до 30 августа будет ощущаться заметное возмущение силой три балла. После этого активность Солнца постепенно уменьшится, и 31 августа ожидаются двухбалльные волнения, а к вечеру влияние Солнца на организм снизится до одного балла.

Прогноз магнитных бурь на август 2023 года с советами о том, как себя уберечь и обезопасить на период магнитных бурь, какие рекомендации врачей существуют для лучшего прохождения периода магнитных бурь, какие нарушения в организме вызывает магнитная буря у метеозависимых людей. Видео © YouTube / Счастливый звездочёт

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

Каждый человек имеет свой порог чувствительности. Именно поэтому все люди ощущают влияние магнитных бурь на себе по-разному: кто-то даже не в курсе, что вообще такое геомагнитные штормы, а кто-то мучается даже при малейшем колебании магнитного поля Земли.



Как бы то ни было, эти злосчастные бури приносят немало хлопот нам, людям, оказывая отрицательное влияние на самочувствие. И хотя каждый ощущает это воздействие по-своему, есть некоторые симптомы, которые чаще других проявляются во время геоштормов:

головная боль;

резкие скачки артериального давления;

головокружение;

учащённое сердцебиение;

затруднённое дыхание;

нарушение сна, бессонница;

рассеянность, раздражительность, тревожность;

усталость;

боль в суставах, ломота в костях;

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь

Теперь вы точно в курсе, что порой влияние магнитных бурь довольно неприятное. Шутить с этим явлением не стоит, ведь наше самочувствие и здоровье — это самое ценное, что у нас есть. Чтобы не навредить себе, необходимо соблюдать рекомендации, в которых чётко прописано, что запрещено делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь.



Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой. Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям. По возможности метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания. Не используйте слишком часто телефон или компьютер. Не занимайтесь тяжёлой физической активностью.

Как защититься от магнитных бурь в августе

К магнитным бурям можно подготовиться: так вы сможете от них защититься или хотя бы перенести в более лёгкой форме.



Для этого специалисты рекомендуют снизить физическую активность, чаще принимать контрастный душ, меньше есть вредной пищи, ограничить себя в употреблении алкоголя, пить больше воды и свежевыжатые соки. А также следить за своим эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и избегать стрессов. Данные рекомендации, кажущиеся на первый взгляд простыми, помогут вам подготовиться к геомагнитным штормам и перенести их намного легче и с меньшим вредом для здоровья.

Советы врачей и синоптиков

При магнитных бурях организм человека испытывает повышенные нагрузки, которые прежде всего сказываются на давлении. Как рассказала Лайфу диетолог Людмила Микитюк, в такие дни лучше добавить в рацион варёную, запечённую, приготовленную на пару или вообще сырую пищу: овощи, зелёные салаты, фрукты, ягоды и особенно бананы, которые богаты калием и активными веществами, защищающими организм от стресса.

Основное правило: не переедать. Магнитные бури — и так стресс для организма, и переполненный желудок явно не пойдёт ему на пользу. Следует отказаться на это время от жирного, сладкого, острого, солёного, копчёного — от всего, что многие так любят Диетолог Людмила Микитюк

В период геошторма многие метеопаты становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боль в суставах, ломоту в костях и пояснице. Возможно обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями. Особенно опасны магнитные бури для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, болезнями сердца. Как рассказал Лайфу кандидат медицинских наук, врач – кардиолог-терапевт медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Сергей Васильев, около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время геомагнитных штормов.

Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек ещё не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа Кардиолог Сергей Васильев

Авторы Андрей Ананьев