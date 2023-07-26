Доктро рассказала, как уберечь здоровье в период магнитной бури
Врач Лысогорова: В период магнитной бури не нужно выполнять сверхзадач
Магнитные бури как правило происходят несколько раз в году и в этот период следует быть особо осторожным метеозависимым. Эксперт фарм-медсообщества, доктор Тата Лысогорова объяснила, в этот период у 70% этой категории людей ухудшается состояние здоровья. Как уберечь здоровья во время активности она рассказала в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
"У таких людей в период бурь на 70% ухудшается состояние здоровья. Скачки артериального давления, инсульты и инфаркты приходятся на эти дни. Магнитные бури способствуют бессоннице. Кто-то плохо спит за один-два дня до бури, кто-то во время бури, кто-то после неё", — пояснила врач.
Лысогорова подчеркнула, что метеозависимых людям следует особенно следить за своим здоровьем в этот период. Кроме прочего, им не рекомендовано пить кофе, алкоголь и лучше всего отказаться от курения.
Доктор предупредила, что самая сильная магнитная буря ожидается сегодня. Она рекомендовала быть расслабленными в этот день, не выполнять сверхзадач и жить в режиме "недоделывания" — это пойдёт только на пользу, резюмировала Лысогорова.
Ранее диетолог Микитюк посоветовала пить больше воды во время магнитных бурь. По словам врача, подойдёт как обычная чистая, так и отвары, натуральные морсы или минеральная с лимоном.
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