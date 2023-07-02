"Стараемся варить, а не жарить": Составлен рацион, который поможет пережить магнитные бури
Диетолог Микитюк посоветовала пить больше воды во время магнитных бурь
При магнитных бурях организм человека испытывает повышенные нагрузки, которые прежде всего сказываются на давлении. По словам диетолога Людмилы Микитюк, минимизировать вред можно, внеся ряд коррективов в рацион. В первую очередь она посоветовала пить как можно больше воды, причём подойдёт как обычная чистая, так и отвары, натуральные морсы или минеральная с лимоном.
"Основное правило: не переедать. Магнитные бури и так стресс для организма, и переполненный желудок явно не пойдёт ему на пользу. Следует отказаться на это время от жирного, сладкого, острого, солёного, копчёного, от всего, что многие так любят", — рассказала она Лайфу.
В такие дни, посоветовала Микитюк, можно попробовать варёную, запечённую, приготовленную на пару или вообще сырую пищу: овощи, зелёные салаты, фрукты, ягоды и особенно бананы, которые богаты калием и активными веществами, защищающими организм от стресса.
В случае с супами, добавила диетолог, стоит варить лёгкие и простые, выбирая из мяса индейку, телятину или курицу. То же касается и вторых блюд, добавлять в которые, помимо вышеназванных видов мяса, можно кролика, перепёлку или рыбу. В качестве гарнира предпочтение лучше отдать крупам.
"Стараемся варить, а не жарить. Убираем сметану и сливки. Заменяем на растительное молоко. Делаем всё, чтобы снизить нагрузку на организм, а не увеличить её. Как только всё стабилизируется, вы сможете вернуться к своему привычному рациону", — заключила врач.
Ранее Людмила Микитюк рассказала, какие продукты помогут прийти в себя после отравления. Так, пища должна быть легкоусвояемой, не жирной и не солёной. По словам диетолога, отлично подойдут некрепкий овощной или куриный бульон, а также отварные мясо или рыба.