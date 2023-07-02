Диетолог рассказала, какие продукты помогут прийти в себя после отравления

Отравление само по себе является большой нагрузкой и стрессом для организма, поэтому продукты должны помочь в борьбе с негативными последствиями, а не усугубить ситуацию. Об этом Лайфу рассказала диетолог Людмила Микитюк.

"Пища должна быть легкоусвояемой. Не жирной, не солёной, не жареной. Без ярко выраженных вкусов. Никакого фастфуда и соусов. Питаться лучше дробно, не менее пяти-семи раз в сутки, с интервалами не более трёх часов. Пусть первые порции будут небольшими: не более 200 граммов", — объяснила она.

Лучше всего будет усваиваться при отравлении протёртая пища, вместо жарки следует отдать предпочтение готовке на пару или просто отваривать продукты. Идеальный вариант — некрепкий овощной или куриный бульон, который придаст сил и насытит, продолжила эксперт.

Также хороши отварное мясо или рыба. Выбирать следует из нежирных сортов: телятина, крольчатина или курица. Это источники белка и незаменимых аминокислот, которые нужны организму каждый день, объяснила собеседница Лайфа. Из круп можно взять гречку или рис, но только не кукурузу. Такие сложные углеводы необходимы для выработки гликогена в печени, что уменьшит интоксикацию организма.

Ещё можно посоветовать сухарики, отметила Микитюк. Но приготовить их лучше самому, а не брать в магазине. В последних слишком много специй и добавок. Из напитков — пить компоты из сухофруктов. Это прекрасный вариант восполнить витамины в организме, которые теряются при отравлении. Но не следует забывать и о простой воде, ведь в период болезни происходит сильное обезвоживание.

"Если у вас есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, например панкреатит, гастрит, холецистит, то при составлении диетического меню необходимо учитывать их особенности", — добавила диетолог.