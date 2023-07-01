Врач объяснила, почему худеть на персиковой диете — не лучшая идея

Летом многие спешат пересмотреть своё питание и пробуют различные диеты, высокой популярностью пользуется фруктовая диета. В июле традиционно начинается разгар сезона персиков и нектаринов, поэтому мечтающие сбросить лишний вес начинают скупать сочные плоды. Однако какой заманчивой ни казалась бы фруктовая диета, сидеть на ней долго попросту опасно. Об этом читателей Лайфа предупредила врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

По словам медика, в целом персики и нектарины практически не имеют противопоказаний и подходят для диетического питания, они очень низкокалорийны и богаты питательными веществами, в частности клетчаткой, калием, а также витаминами А и С.

"Нектарины и персики содержат сильнодействующие соединения полифенолов, которые потенциально могут обратить вспять симптомы метаболического синдрома, одновременно снижая уровень сахара в крови и уменьшая воспаление сосудов, связанное с атеросклерозом, тем самым снижая риск развития ожирения и диабета. Употребление персиков и нектаринов может помочь сохранить зрение. <...> Диеты с высоким содержанием персиков связаны со снижением риска множественных видов рака", — отметила Кривошеева.

При этом усердствовать с поеданием данных фруктов всё же не стоит. Как указала диетолог, рекомендовано употреблять в день не менее 400 граммов фруктов, поэтому персики и нектарины могут стать лишь полезнейшей частью здорового рациона, главное — их не должно быть слишком много, ведь диета на персиках и нектаринах является неполноценной и несбалансированной.

В заключение врач добавила, что персики и нектарины противопоказаны людям с сахарным диабетом, аллергией или непереносимостью. Также желательно на время исключить данные фрукты при обострении заболеваний ЖКТ, например гастрита или колита.