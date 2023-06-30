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30 июня, 12:49

Диетолог объяснила, почему киви нужно есть с кожурой

Диетолог Соломатина: В кожуре киви содержатся витамины и антиоксиданты

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/author/mdjaff" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mdjaff</a></p>

Обложка © Freepik / mdjaff

Съедобность кожуры киви у многих людей вызывает сомнение, а зря, ведь в ней содержится много полезных для организма веществ, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что перед употреблением фрукт необходимо сначала помыть под проточной водой, а потом ополоснуть кипячёной.

"В основном в кожуре [киви] больше концентрируются витамин C и антиоксиданты, которые защищают от возникновения свободных радикалов, отодвигают старение, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания", сказала врач в беседе с телеканалом "Москва 24".

Также кожура этого фрукта богата клетчаткой, которая улучшает работу кишечника. Ежедневно врач рекомендует съедать три киви с кожурой. А вместе с тем стоит не забывать, что людям с заболеваниями ЖКТ данный плод противопоказан, поскольку в нём содержится кислота, которая будет раздражать слизистую желудка.

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Наталья Исакова
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